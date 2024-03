Maignan come sta, Milan: ecco l'esito degli esami medici di Magic Mike

Mike Maignan si è sottoposto agli esami clinico strumentali dopo il colpo al ginocchio subito nella sfida di Europa League Slavia Praga-Milan che lo ha costretto a uscire nel corso del primo tempo. Gli esami medici hanno dato esito negativo per quanto concerne un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio destro. Sospiro di sollievo, per Magic Mike si tratta dunque di una contusione.

Maignan, quando torna in campo con il Milan

Quando torna in campo Mike Maignan? Possibile che l'allenatore del Milan, Stefano PIoli decida di tenerlo a riposo per la trasferta di Verona, al Bentegodi contro l'Hellas (pronto Sportiello), che si disputerà domenica pomeriggio alle 15, per poi valutare col club e medici se mandarlo in nazionale in vista della doppia amichevole della Francia.

Maignan sarà quindi sicuramente disponibile per l'insidiosa trasferta di campionato nel turno pre-Pasqua, di sabato 30 aprile: Fiorentina-Milan al Franchi (test importante nel cammino rossonero che porta al doppio quarto di finale di Europa League in programma contro la Roma, qui la griglia delle eventuali semifinali).