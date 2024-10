Maldini e Pisilli, pre-convocati dell'Italia. E Spalletti apre a 2 ritorni eccellenti in azzurro

Italia, Spalletti si prepara alla Nations League contro Belgio e Israele

L'Italia di Luciano Spalletti è pronta a ripartire: dopo la doppia vittoria in Nations League (sul campo della Francia e contro Israele), gli azzurri avranno altri due match casalinghi nella competizione, dove proveranno a blindare il passaggio del turno. Giovedì 10 ottobre sfida al Belgio di Lukaku (all'Olimpico di Roma) e poi lunedì 14 il ritorno contro Israele (al Friuli di Udine).

Il ct azzurro intanto fa sapere che Daniel Maldini (ormai stella del Monza) e Niccolò Pisilli (centrocampista della Roma classe 2004, gol e Player of teh Match nella vittoria di domenica contro la Roma) sono tra i pre-convocati dell'Italia.

E apre al ritorno di Federico Chiesa (ora al Liverpool) e Matteo Politano (a segno nell'ultimo turno di campionato che ha visto il Napoli battera 2-0 il Monza e volare in testa al campionato).

Maldini e Pisilli, pre-convocati dell'Italia di Luciano Spalletti

"Ci sono dei giovani veramente forti che stanno crescendo e che stanno facendo vedere che può essere un futuro importante quello dell'Italia. Maldini e Pisilli sono due nomi che sono nella lista dei pre-convocati, perchè quelli li abbiamo già dati". Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, a margine della sua visita all'ospedale Santobono di Napoli al quale il ct ha donato la celebre Fiat Panda che, in occasione della conquista del terzo scudetto del Napoli, fu impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria ed autografata da tutti i calciatori

"Naturalmente - ha aggiunto Spalletti - ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano venire a dare un contributo, una mano in quella che sarà la difficoltà che avremo ancora per mettere a posto le cose dopo che non abbiamo fatto un grandissimo Europeo".

Italia, Spalletti apre a Chiesa e Politano

Luciano Spalletti ha aperto anche al ritorno in azzurro di Chiesa e Politano. "Noi abbiamo deciso di ringiovanire molto la squadra, ma questi due calciatori hanno un'età ancora accessibile e sono dentro i nostri pensieri. E' chiaro che bisogna fare attenzione perchè poi avendo cambiato modo di giocare ci siamo affidati più alle due punte, a calciatori che sanno fare un po' tutto in campo, a questa disponibilità di prendersi anche la responsabilità di altri ruoli. In questo - ha sostenuto il ct - i centrocampisti sono quelli che riescono meglio a sviluppare questa funzione, questo comportamento, per cui noi continueremo così, perchè abbiamo visto delle cose nuove e molto interessanti".