Manchester City e Chelsea incubo retrocessione da Premier League alla serie B

Premier League, Manchester City e Chelsea a rischio retrocessione dopo il -10 all'Everton

Terremoto in Premier League. Il caso Everton, penalizzato di 10 punti in classifica (sforamento di 20 milioni) potrebbe avere conseguenze ancora più serie per altri top club, ossia Manchester City e il Chelsea. Le due società società sono sotto indagine con il rischio di una sanzione pesante. Maxi penalizzazione o addirittura retrocessione dalla Premier League alla Championship (serie B inglese)? Vediamo la situazione e le indiscrezioni.

Premier League, Manchester City e Chelsea in serie B inglese o maxi penalizzazione? Le ipotesi dopo la sanzione all'Everton

Secondo The Times, che sottolinea come la sanzione dei Toffees (soprannome ufficiale dell'Everton) sia stata per una singola violazione delle regole della Premier League, il club inglese allenato da Pep Guardiola (campione d'Europa in carica dopo la finale di Champions League vinta a Istanbul contro l'Inter e autore del Triplete 2023 con vittoria anche di campionato e Coppa d'Inghilterra) è stato accusato di 115 presunte violazioni (in un periodo di nove stagioni).

Il Chelsea, invece, è ancora sotto indagine ma stando a queste indiscrezioni le accuse potrebbero essere inevitabili visto che i nuovi proprietari hanno auto-dichiarato pagamenti che sembrano aver violato le regole della Premier durante la gestione della precedente proprietà (dal 2019 al 2021 quando il club era di Roman Abramovic).

L'allenatore del Cheslea, Mauricio Pochettino (foto Lapresse)



Alla luce della penalizzazione inflitta all'Everton (in tre stagioni ha incassato perdite per 142 milioni di euro, 22 milioni in più rispetto a quanto consentito dal regolamento), spiega il quotidiano, il rischio è di una sanzione di 30 punti o della retrocessione automatica dalla Premier League alla serie B inglese (Championship) se le accuse fossero provate da parte della commissione indipendente. Nel 2008/09 il Luton Town subì un -30 in quel caso per trasferimenti irregolari di giocatori. Attenzione però alle tempistiche: le ipotesi sono ancora tutte da vagliare con grande attenzione dalla giustizia sportiva inglese e una eventuale sentenza definitiva arrvierà nel giro di due anni.

Leggi anche