Il nuovo stadio del Manchester United: progetto, costi, tempi

Manchester United, nuovo stadio: il progetto prevede un impianto da 100mila posti e un investimento di 2 miliardi di sterline

Lo stadio ha assunto negli ultimi anni un fattore di importanza capitale nelle strategie commerciali dei club di calcio. Il Manchester United lo sa bene e per questo ha presentato un piano per sostituire l'Old Trafford, che vanta una storia lunga 115 anni, con un impianto avveniristico che verrà utilizzato non solo per il pallone ma anche per altre attività come concerti, eventi, etc.

Il nuovo stadio del Manchester United dovrebbe ospitare 100mila posti contro i 75mila attuali, diventando così il più grande in Inghilterra e tra i più capienti in Europa e nel mondo.

Il progetto dell'impianto è stato realizzato dallo studio di architettura Norman Foster, che ha presentato anche alcune immagini di come potrebbe apparire. Foster, che ha già realizzato il nuovo Wembley e il Lusail Stadium dove si è giocata la finale dei Mondiali di Qatar 2022, ha spiegato che lo stadio sarà coperto da una struttura in vetro, da cui partiranno tre pali alti circa 200 metri che riprenderanno il tridente presente nel simbolo della squadra. Il tutto coprirà uno spazio pubblico "grande il doppio di Trafalgar Square", una delle piazze più grandi di Londra. Nel progetto è prevista anche la costruzione di un quartiere con più di 17mila abitazioni.

Ancora non è chiaro quale sarà la sorte dell'Old Trafford. Si pensava potesse essere utilizzato per le partite delle squadre femminili e giovanili ma ora l'ipotesi più probabile è che verrà demolito. Foster comunque ha assicurato che il nuovo stadio sarà pronto in circa 5 anni.

Da un lato molti sono favorevoli al nuovo stadio, come lo storico allenatore Alex Ferguson, dall'altro sono nati diversi dubbi in merito alla fattibilità del progetto. Si stima che il club dovrà investire nell'impianto circa 2 miliardi di sterline e in molti si chiedono come un club in perdita da 7 anni e con un debito di circa un miliardo possa riuscire a raccogliere tale cifra. In più si aggiungono i risultati sportivi deludenti della squadra e il timore che il prezzo dei biglietti possa ulteriormente salire con il nuovo impianto.

Il Manchester United comunque potrebbe finanziare il progetto cedendo i diritti di denominazione dello stadio così come la Juventus ha fatto con l'Allianz Stadium. Secondo alcuni esperti lo sponsor papabile sarebbe INEOS, azienda petrolchimica di proprietà di Jim Ratcliffe, miliardario che nel 2024 ha acquistato il 25% del club diventandone co-proprietario insieme alla famiglia Glazer.