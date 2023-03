Mancini, Italia addio? Una big di Premier League sul ct della Nazionale

Italia, Tottenham sul ct della nazionale Mancini

Allarme Italia? Suonano le sirene della Premier League per Roberto Mancini? Secondo Repubblica l'amore tra il commissario tecnico (deluso dopo la vittoria contro Malta di domenica che segue la brutta sconfitta interna contro l'Inghilterra di giovedì scorso, qui le pagelle della notte nera al Maradona Stadium) e la nazionale azzurra potrebbe finire. Stando a queste indiscrezioni, sulle tracce dell'ex allenatore di Inter e Manchester City ci sarebbe anche il Tottenham che avrebbe messo il suo nome nella lista del post Antonio Conte.

Mancini-Tottenham, sirene Spurs e Psg alla finestra

Gli Spurs hanno momentaneamente affidato a Cristian Stellini, ma si guardano intorno per il futuro e cercano un mister top. Le disponibilità economiche sono alte e con esse la possibilità di allenare una delle squadre più forti della Premier League.

Attenti anche al Psg, che il prossimo anno potrebbe non confermare Christophe Galtier dopo il flop in Champions League (secondo posto nel girone dietro al Benfica, costato l'accoppiamento agli ottavi contro il Bayern Monaco che ha eliminato Mbappè e compagni). L'accordo tra la Figc e Mancini è fino al 2026 (ossia Euro 2024 e poi Mondiali che si gocheranno tra Usa, Canada e Messico proprio nel 2026), dunque in caso di offerte al ct, toccherà al presidente della Figc decidere se liberarlo o meno.