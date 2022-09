Maria Moran mozzafiato, ecco la Diletta Leotta del calcio spagnolo. LE FOTO

María Morán sulle orme di Diletta Leotta: nuova stella del calcio in tv spagnolo

I tifosi italiani hanno la fortuna di ammirare ogni turno di serie A non solo le prodezze dei campioni che stanno rendendo il nostro campionato appassionante (Napoli, Atalanta, Milan, Lazio, Inter, Roma, la stessa Juventus: la corsa allo scudetto non è mai stata tanto incerta come quest'anno), ma ovviamente anche il fascino, la competenza e la bellezza di Diletta Leotta. La giornalista di Dazn è ormai la vera musa del calcio italiano, pietra di paragone per chi sogna di arrivare al suo livello.





In Spagna, invece sta esplodendo sempre più la popolarità di María Morán, che, non a caso, hanno ribattezzato la Diletta Leotta iberica. Il 18 setttembre, in occasione del derby Atletico Madrid-Real Madrid (1-2 per i blancos) ha fatto parlare di sé per le critiche in dirette nei confronti del comportamento razzista di alcuni tifosi contro il brasiliano Vinicius.



María Morán, laura in giornalismo e popolarità social in crescita

Quella di María Morán è stata una presa di posizione che ha fatto clamore ed piaciuta molto al pubblico spagnolo. Laureato in giornalismo all'Università Complutense non sfugge ai tifosi anche la sua bellezza: sui social sta iniziando a crescere pian piano e nel frattempo ha superato quota 100mila follower.





E le foto della Diletta Leotta di Spagna, dalle immagini sul campo di calcio a quelle che mettono in maggior risalto la sua sensualità, raccolgo via via sempre più like a commenti di approvazione da parte dei fans di María Morán...