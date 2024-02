Marsiglia, Gattuso esonerato: 'Siamo senz'anima, toccato il fondo'

Gennaro Gattuso è stato esonerato dal Marsiglia. La squadra francese, in grande crisi - non vince in Ligue 1 dal 17 dicembre (2-1 al Clermont) - e la sconfitta contro il Brest il distacco dalla zona Champions è salito a 8 punti con la squadra nona in classifica.

“Nel calcio serve un'anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo, più basso di così non si può andare", le parole dell'ex allenatore di Milan e Napoli dopo il ko nel match di Ligue 1. Manca l'ufficialità dell'esonero ma ormai la decisione da quel trapela è presa.

Gattuso era arrivato a Marsiglia il 27 settembre al posto di Marcelino, nel 2024. La squadra francese nel 2024 aveva vinto una sola partita in Coppa di Francia ( (0-1 ai dilettanti del Thionville): per il resto cinque pareggi e due sconfitte.