Martina Colombari, bikini mozzafiato. Rivelazione su Costacurta-Milan a Diletta Leotta

Martina Colombari ospita al podcast di Diletta Leotta

Martina Colombari è l’ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast - Disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Intanto la showgirl e moglie dell'ex leggenda del Milan, Billy Costacurta posta alcune bellisime foto in bikini al mare. "E le 40enni mute", commenta uno dei suoi fans.

Martina Colombari a Diletta Leotta: “Non sono una fatina con la bacchetta magica, a volte sono stata in difficoltà e ho chiesto aiuto”

Durante il talk con Diletta Leotta, l’ex Miss Italia, affronta con coraggio il tema della genitorialità senza nascondersi dietro un dito ma anzi ammettendo di non essere una “fatina con la bacchetta magica”: "Non sono la fatina con la bacchetta magica, spesso sono in difficoltà, a volte ci siamo rivolti a questa persona che fa sostegno alla genitorialità - spiega Martina Colombari a Mamma Dilettante - Non vedo perchè se hai dei problemi nella gestione in famiglia tu non debba chiedere aiuto. Chiedere aiuto penso sia una grande forma di intelligenza".

Diletta Leotta e Martina Colombari, la nuova puntata del podcast Mamma Dilettante



Martina Colombari e il rapporto con Achille Costacurta a Pechino Express - le parole al podcast di Diletta Leotta

Sul rapporto con Achille durante l’esperienza di Pechino Express – nel quale Martina Colombari ha partecipato in coppia con il figlio – dichiara: “Tornati da Pechino Express il rapporto è migliorato perchè lì non eravamo solo mamma e figlio, ma due concorrenti della stessa squadra. Ci ha avvicinato perchè lui ha visto una mamma non perfetta: ha visto una mamma che piange, che è in difficoltà, che crolla. Questi ragazzi hanno un'asticella troppo alta, soprattutto essendo figlio di due personaggi famosi. Non è semplice per lui. Siamo tornati a casa molto arricchiti, però fisicamente molto stanchi, la competizione l'abbiamo subita tanto".

Martina Colombari e quella telefonata Costacurta ai tempi del Milan.... - le parole al podcast di Diletta Leotta

Infine Martina Colombari ricorda quella volta in cui chiamò Milanello per dare la lieta novella al marito Billy Costacurta: "Ai tempi Billy giocava ancora... Quando tu chiamavi Milanello durante gli allenamenti non ti passavano mai i giocatori al telefono, non potevi parlare con lo spogliatoio! Erano molto rigorosi in questo. Se tu chiedevi di parlare con lo spogliatoio doveva essere una cosa molto importante. Mio marito quindi si era preoccupato quando si è sentito chiamare, pensava fosse successo qualcosa di molto brutto, e invece era qualcosa di molto bello: io avevo ricevuto gli esiti e avevo scoperto di essere incinta!"

