Matrimoni Juventus! Rugani, proposta di nozze 'pop' a Michela Persico. E Chiesa sposa Lucia

Matrimoni Juventus! Rugani, proposta di nozze 'pop' a Michela Persico. Federico Chiesa sposa Lucia Bramani

La Juventus riparte dopo la delusione di Marassi (pari 1-1 col Genoa e Inter che batte la Lazio e vola a +4), ma nel frattempo arrivano due belle notizie fuori dal campo di gioco: doppia proposta di matrimonio in casa bianconera. Ed è un doppio gol bianconero: prima segna Daniele Rugani, poi raddoppia Federico Chiesa.

Federico Chiesa e Lucia Bramani, proposta di matrimonio a Venezia

Federico Chiesa ha scelto una delle città più romantiche del mondo, Venezia, per chiedere la mano della fidanzata Lucia Bramani. E la fidanzata dell'attaccante - laureata in psicologia e modella - ha detto sì. L'annuncio della coppia con selfie sui social e Dusan Vlahovic si è congratulato con una battuta: "Ci mancherebbe altro", ha scherzato l'attaccante serbo. "Giusto!", ha chiosato Federico Chiesa. Anche la Juventus, tramite il suo account ufficiale ha fatto gli auguri ai promessi sposi.

Daniele Rugani e Michela Persico si sposano: proposta di matrimonio al concerto pop di Calcutta

Daniele Rugani ha fatto la proposta di matrimonio a Michela Persico (con cui ha una bella storia d'amore dal 2015 e un figlio, Tommaso, nato nel 2020) nel corso del concerto di Calcutta - star della musica pop o elettropop - al Pala Alpitour di Torino. Bellissima la sorpresa del difensore bianconero che ha preso in contropiede la showgirl e conduttrice sportiva. Ha pubblicato alcuni scatti della serata scrivendo: "In queste foto non mi aspettavo ancora nulla - scrive la conduttrice televisiva su Instagram - amici, musica e divertimento. Poi...".

Poi, il giocatore della Juventus s'inginocchia ed estrae l'anello dalla tasca sulle note di 'Pesto', proprio nel momento in cui Calcutta canta "Mi sono innamorato di te-e". E Michela Persico lo abbraccia, bacia e dice il tanto atteso "sì". Infine pubblica la foto con l'anello al dito: "Siiiì, ci tocca ancora sopportarci per un po'", scherza sui social la futura moglia di Daniele Rugani.