Matteo Berrettini positivo al Covid, s'infrange il sogno Wimbledon per il numero uno italiano

Matteo Berrettini è positivo al Covid. "Ho il cuore spezzato, ma sono costretto a ritirarmi da Wimbledon dopo essere risultato positivo ad un test Covid", ha scritto il tennista sui social, annunciando il suo forfait dallo Slam londinese. Era tra i favoriti del torneo dopo aver vinto di fila Stoccarda e il Queen's.

"Ho avuto dei sintomi influenzali e sono stato isolato per qualche giorno. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso di sottopormi ad un ulteriore test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei avversari e di chiunque è coinvolto nel torneo. Non ho parole per descrivere quanto sono deluso. Il sogno è infranto per quest'anno, ma tornerò più forte", ha sottolineato il tennista romano.