Messi, la linea di abbigliamento della Pulce passa a Centric Brands. Le cifre

Messi, la linea di abbigliamento della Pulce passa a Centric Brands

La linea di abbigliamento casual 'The Messi store' casual ideata dall'ex fuoriclasse del Barcellona (ora stella dellInter Miami club fondato negli Usa da David Beckham) e precedentemente prodotta da Mgo Global, è stata ceduta a Centric Brands per due milioni di dollari (circa 1,8 milioni di euro. Il gruppo newyorkese, che in portfolio ha la licenza di circa 150 brand, si occuperà di produrre e distribuire i capi della label lanciata nel 2019 dall'8 volte Pallone d'oro e campione del mondo in carica con la maglia dell'Argentina.

"L’operazione è il risultato di un trascorso molto poco proficuo per il gruppo guidato da Virginia Ginny Hilfiger (sorella del noto designer Thomas Hilfiger, ndr), che in passato aveva stipulato un accordo che garantiva a Messi, ogni trimestre, una somma non inferiore ai 320mila dollari - spiega Pambianconews - Un compenso altissimo se paragonato alle vendite dell’etichetta, che nonostante nel secondo semestre del 2023 avessero visto un incremento del 134%, con ricavi pari a 226.345 di dollari, non era ancora in grado di ‘sopravvivere’ al minimo garantito al calciatore per l’uso del suo nome".

"Nel dettaglio, il contratto di Messi con Mgo Global, dopo tre anni dalla firma, era in scadenza proprio quest’anno e originariamente il calciatore aveva ceduto i diritti sul suo nome e sulla sua immagine in cambio di una royalty del 12% sulle vendite della linea di abbigliamento, per un compenso stimato complessivamente a quattro milioni di euro", sottolinea Pambianconews.