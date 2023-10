Migliori slot online soldi veri: Top siti per giocare alle slot machine online

Migliori slot online soldi veri + Free Spin & BONUS fino a 1.000€

Sei interessato alle slot online soldi veri? La possibilità di giocare alle slot con soldi veri è a portata di clic.

Se stai cercando le migliori alternative per le slot a soldi veri sul mercato italiano, sei nel posto giusto.

Al primo posto abbiamo messo Jackpot City, un casino online che propone un palinsesto davvero di qualità, ed un bonus di benvenuto molto corposo.

Senza ulteriore indugio, andiamo alla scoperta delle migliori slot online dove giocare a soldi veri.

Migliori siti slot online con soldi veri

Ecco dunque i migliori 9 casinò per le slot soldi veri.

Ora andremo ad analizzare in maggior dettaglio i brand presenti nelle prime 5 posizioni.

1. Jackpot City (Book of Ra) - Miglior casino online in assoluto per le slot online a soldi veri

Pro:

Welcome bonus 3 depositi, fino a 1.200€;

120 free spin in omaggio;

50 giri gratis senza deposito;

600+ slot machine;

Licenza ADM numero 15243.

Contro:

Nel catalogo non ci sono slot gallina (ad esempio, Fowl Play Gold);

Solo 4 livelli nel Club VIP.

Come detto, al primo posto siede comodamente Jackpot City, un casinò online attivo dal 1998, ma entrato in Italia solo nel 2022.

Potresti non conoscere questo operatore, ma ti assicuriamo che il suo posto in classifica è ben saldo, dato l’ottimo bonus di benvenuto che propone, ed il grande palinsesto che mette a disposizione dei giocatori italiani.

Catalogo slot soldi veri: 5/5

Uno dei punti di forza di Jackpot City, lo abbiamo anticipato, è il suo palinsesto. Potrai trovare tante slot a tema, slot con jackpot, a 3, a 5 rulli, ma il titolo più importante che hanno è senza dubbio Book of Ra Deluxe.

Si tratta di una slot machine molto popolare, che ti porta tra le sabbie dell’Antico Egitto, insieme ad un esploratore che cerca di entrare nella tomba del faraone, la piramide.

Dunque i simboli sono legati alla tradizione egizia, ovvero lo scarabeo, il libro, l’esploratore, la statuetta, oltre che alle principali figure delle carte da gioco.

È una classica slot online con layout 5x3, con una percentuale RTP del 95,10% ed ha una volatilità bassa. Mette a disposizione 9 linee di pagamento, e la puntata minima è di 0.02€.

Accanto alle slot online potrai trovare anche dei giochi da tavolo, sia in versione tradizionale che nel casinò live.

Bonus di benvenuto slot: 5/5

Il bonus di benvenuto per i nuovi utenti offre una maggiorazione sui primi 3 depositi, ed ogni volta ti dà diritto anche a ricevere dei giri gratuiti.

Nello specifico, otterrai il 100% del tuo deposito fino a 400€ e 40 free spin per 3 volte. Vale a dire, che potrai ricevere fino a 1.200€ e 120 free spin.

Ogni parte del bonus va sbloccata con un requisito di puntata di 1x, e poi ha un rollover di 35x che la rende prelevabile. I giri gratuiti invece hanno un requisito di puntata di 10x, per essere convertiti in Bonus Reale, e di 1x per essere poi prelevati.

Se verifichi la tua identità entro 7 giorni dalla registrazione, puoi ottenere anche altri 50 giri gratis. Questi free spin hanno un rollover di 15x, per essere trasformati in Bonus Reale. Potrai prelevare quest’ultimo in seguito al completamento di un ulteriore rollover di 1x.

Altri bonus slot online: 4.7/5

Potrai partecipare anche ad altre offerte, che in particolare ti danno delle maggiorazioni sui tuoi depositi.

Ad esempio, grazie all’offerta “Buon Inizio”, se ricarichi tra lunedì e mercoledì, avrai il 50% in più, fino a 200€. Una promo analoga avviene sui depositi del weekend.

Il giovedì, invece, puoi ottenere dei free spins, grazie a “Free Spin Thursday”. Se depositi almeno 15€, ne otterrai 50, fino ad un massimo di 100.

Metodi di deposito: 4.8/5

Se vuoi effettuare un deposito, potrai farlo con:

Visa, Mastercard e Postepay

Bonifici bancari

Paysafecard, OnShop

Paypal, Skrill e Neteller

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare un minimo di 10€.

Il tempo di accredito dipende dalle metodologie che usi, e di solito ti arriverà in 24-72 ore lavorative.

Valutazione generale: 4.9/5

>> Prendi subito il bonus da 1.200€ (Jackpot City)

2. NetBet (Wolf Gold) - miglior palinsesto per varietà e qualità delle slot online con soldi veri

Pro:

10€ gratis;

Welcome bonus 3 depositi, fino a 600€;

200 free spin;

Oltre 1.000 slot online soldi veri;

Licenza ADM numero 15015.

Contro:

Troppe info nella home page;

Poche promo alternative.

NetBet siede al secondo posto, grazie ad un palinsesto davvero eccellente, sia in fatto di numero che di qualità delle slot online a soldi veri.

Potrai sempre contare su questo casinò online italiano nato nel 2008, che ancora oggi ha la sede a Roma, anche per un bonus di benvenuto abbastanza importante.

Vediamo come si comporta in fatto di slot online soldi veri.

Catalogo slot soldi veri: 5/5

L’offerta di giochi che ci mostra NetBet è davvero importante, oseremmo dire la più importante nel mercato italiano.

Infatti, è composta solo dalle migliori slot online dove potrai giocare a soldi veri. Troverai tanti temi colorati e divertenti, slot online con corposi jackpot e tavoli da gioco per tutti i gusti.

Tra tutte le slot abbiamo scelto Wolf Gold, una slot online a tema animali che, come dice il nome, ha per protagonista un lupo. I simboli principali sono rappresentati infatti da alcuni animali della natura selvaggia, quali un’aquila, un puma, un bufalo ed, ovviamente, un lupo.

Si tratta di una macchinetta, edita da Pragmatic Play, che ha un RTP del 96,01%, ed una volatilità media. Il design è piuttosto classico, con una griglia 5x3 e ben 25 linee di pagamento. Se vorrai giocare alle slot a soldi veri, questa è una buonissima opzione, dunque.

Bonus di benvenuto slot: 4.9/5

NetBet offre a chi si iscrive per la prima volta un buon bonus di benvenuto, che copre i tuoi primi 3 depositi. Inoltre, potrai avere vantaggi aggiuntivi inserendo l’apposito codice promo e verificando il tuo account.

In totale, potrai ottenere:

10€ senza deposito con codice bonus,

100% fino a 200€ su 3 depositi (fino a 600€ in totale);

200 giri gratis (20 al giorno per 10 giorni), quando convalidi la tua identità.

Ogni porzione dipendente dal deposito ha un rollover di 40x. I free spin hanno lo stesso identico requisito di puntata di 40x. In entrambi i casi, convertito il Fun Bonus in Real Bonus, le eventuali vincite realizzate grazie a quest’ultimo saranno immediatamente prelevabili.

Altri bonus slot online: 4.5/5

Questo è uno dei pochi punti deboli di NetBet, ovvero le promo alternative.

Iscrivendoti a questo casino online per le slot online con soldi veri avrai a disposizione solo un'ulteriore promo per le slot machine.

Parliamo di “Fino a 25 Giri Gratuiti” che, sorpresa sorpresa, ti concede fino a 25 giri gratuiti. Non dovrai fare altro che depositare almeno 20 euro inserendo il codice apposito. Potrai scoprire quanti giri gratuiti hai vinto accedendo alla slot machine interessata dall’offerta.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per tutti i depositi ed i prelievi, potrai fare uso di:

Visa e Mastercard, e prepagate Postepay

Bonifici bancari

Paysafecard

Paypal, Skrill e Neteller

Valutazione generale: 4.8/5

>> Ottieni qui il bonus da 600€ (NetBet)

3. Bwin (Dead or Alive) - migliori slot con jackpot per giocare a soldi veri

Oltre 500.000€ in jackpot;

50 giri gratis;

Welcome bonus da 200€;

Tante slot online esclusive;

Licenza ADM numero 15011.

Contro:

Colori troppo scuri;

Pochi tavoli da gioco.

Chiude il nostro podio Bwin, un famosissimo casinò online, nato nel 1997 ad opera di alcuni ragazzi austriaci, a Vienna.

Mette in campo dei jackpot davvero interessanti, che titilleranno la fantasia di chi vuole giocare alle slot machine con denaro reale.

Catalogo slot soldi veri: 4.7/5

Il bouquet di Bwin è rifornito da alcuni dei migliori software provider su piazza, e mette in campo più di 1.000 titoli, tra slot online soldi veri, slot con jackpot, slot online a tema e quant’altro.

In tutto questo marasma di qualità abbiamo selezionato Dead or Alive, una delle slot machine più amata dai giocatori che vogliono puntare denaro reale sugli spin delle macchinette da bar.

Questa slot online soldi veri vive di un’ambientazione da Far West, ed infatti il titolo ricorda ciò che c’era scritto sui manifesti dei ricercati, proprio “Dead or Alive”. I simboli sono quindi il cinturone con pistole e pallottole, la stella dello sceriffo, gli stivali ed il bicchierino di whiskey.

È una slot online con soldi veri con una percentuale RTP del 96,82%, un numero piuttosto elevato se vuoi divertirti con denaro reale. Ha un layout 5x3, ovvero 5 rulli e 3 righe, e 9 linee di pagamento. La puntata minima è di 0,09€, ed una volatilità alta.

È, perciò, perfetta per chi vuole giocare alle slot a soldi veri, e vuole tentare il colpo grosso. Nel palinsesto di Bwin è presente anche il seguito di questa slot machine, ovvero Dead or Alive 2.

Bonus di benvenuto slot: 4.6/5

Bwin ci propone un bonus di benvenuto piuttosto contenuto, rispetto agli altri casino online. Questo prevede il 100% del primo deposito fino a 200€.

L’operatore ti regala anche 50 giri gratis per Book of Ra Deluxe, la slot online più popolare del momento.

Il bonus verrà rilasciato e reso prelevabile dopo che avrai completato il rollover richiesto, ovvero 35x. Avrai solo 7 giorni per soddisfarlo integralmente.

Altri bonus slot online: 4.5/5

Purtroppo, anche per Bwin dobbiamo constatare la presenza di davvero poche promo, se vuoi giocare alle slot online a soldi veri. Tra le offerte alternative, infatti, per le slot machine avrai a disposizione solo le slot races, ovvero delle competizioni tra utenti.

I partecipanti avranno a disposizione un numero massimo di spin su una determinata macchinetta da bar.

Chi più vince, più sale in classifica. I primi posti si divideranno il montepremi, composto di volta in volta da 100, 200 o 500 giri gratis.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per movimentare il tuo conto di gioco, potrai sfruttare:

Carte di credito Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Bonifici bancari

ePay, PaySafeCard

Trustly, Apple Pay, PromoCode

PayPal, Skrill

Il deposito minimo ed il prelievo minimo ammontano entrambi a 10€.

L’accredito ha una velocità diversa, a seconda dello strumenti che usi, ma non prende mai più di 3 giorni lavorativi.

Valutazione generale: 4.7/5

>> Scopri ora il bonus da 200€ (Bwin)

4. PokerStars (Gonzo’s Quest) - top bonus benvenuto per giocare alle slot online soldi veri

Pro:

50 free spins alla verifica dell’account;

Fino a 500 free spin in base al deposito;

Oltre 1.500 slot online a soldi veri;

Licenza ADM numero 15023.

Contro:

Si occupa prevalentemente di poker;

Layout da modernizzare.

Medaglia di legno per PokerStars, un casinò online nato come poker room, ma che ha poi aggiunto sezioni al suo portale. Ha servito oltre 50 milioni di utenti dal 2001, anno del suo lancio, ad oggi.

Entra in classifica per un bonus di benvenuto davvero particolare, che mette a disposizione solamente dei giri gratis. È, perciò, perfetto per chi intende giocare alle slot con soldi veri, ma si vuole allenare un po’ prima di cominciare.

Catalogo slot soldi veri: 4.9/5

Con un catalogo da oltre 1.500 titoli, PokerStars si candida come uno dei casinò col migliore palinsesto anche se, abbiamo visto, la palma di migliore in assoluto va ad un altro operatore.

Tra tutti i giochi disponibili per gli utenti che vogliono giocare alle slot online con soldi veri abbiamo scelto Gonzo’s Quest, una delle slot machine più popolari dai giocatori italiani.

Ha un’ambientazione davvero unica, visto che ti porta con un conquistador alla ricerca di El Dorado, nell’America Centrale. I simboli rispecchiano quindi le antiche culture locali, e sono rappresentati dai diversi mascheroni di pietra trovabili nella giungla Centroamericana.

Si tratta di una slot online con un layout classico a 5 rulli e 3 righe, con 20 linee di pagamento. Ha un RTP di circa 96%, mentre la volatilità è media.

Bonus di benvenuto slot: 4.9/5

Creando un conto di gioco sul sito di PokerStars, potrai accedere ad una promo di benvenuto davvero eccellente, se sei qui per le slot online soldi veri.

Infatti, per prima cosa ti concede 50 giri gratis quando convalidi il tuo conto di gioco, a titolo di bonus senza deposito.

Dopo aver effettuato il tuo primo deposito, poi, potrai accedere alla parte principale dell’offerta, che ricevi se inserisci l’apposito codice bonus riservato ai giocatori italiani.

Avrai:

200 free spins, per versamenti di almeno 20€;

300 giri gratis, se depositi un minimo di 30€;

500 giri gratuiti, quando ricarichi di almeno 50€.

Sono presenti anche dei requisiti di puntata, che potrai completare in base ai punti bonus. Dovrai ottenere 1 punto bonus per ogni 1€ di bonus senza deposito ricevuto, e 2 punti bonus per ogni 1€ di bonus di benvenuto che ricevi.

Altri bonus slot online: 4.5/5

Essendo tu qui per le slot online a soldi veri, ci spiace farti notare che su PokerStars c’è solo un’altra promo per le slot machine, ovvero “Odissea negli Spin”.

Ogni 60€ di denaro reale che giochi alle slot online con soldi veri avrai 20 free spins, fino ad un totale massimo di 100 giri gratis.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Se vuoi depositare o prelevare su PokerStars, potrai farlo con:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Bonifico bancario

Rapid Transfer

Ricarica Cash PokerStars.it

Paysafecard, Neosurf

Apple Pay

PayPal, Skrill, Neteller

Il deposito minimo ed il prelievo minimo sono entrambi di 10€.

L’accredito varia in base alla metodologia che scegli di usare, ma può richiedere tra i 3 ed i 5 giorni.

Valutazione generale: 4.6/5

>> Prendi subito i 550 free spins di bonus (PokerStars)

5. 888 Casino (Book of Dead) - miglior bonus senza deposito

Pro:

Bonus senza deposito da 20€;

Welcome bonus fino a 1.000€;

50 giri gratis in omaggio;

600+ slot online soldi veri;

Licenza AAMS n. 15038.

Contro:

Poche promo alternative;

Palinsesto limitato.

A chiudere la nostra top 5 c’è 888 Casino, un casinò online che fa parte di un importantissimo network internazionale.

Fu lanciato nel 1997 da due impresari israeliani che si trovavano ad Antigua, una piccola isola nel mar dei Caraibi.

Lo abbiamo inserito in questa lista perché mette a disposizione di tutti coloro che si iscrivono un bonus senza deposito davvero impensabile.

Catalogo slot soldi veri: 4.6/5

Come anticipato, il palinsesto che ci mette davanti 888 Casino ci appare limitato, visto che propone meno di 1.000 giochi, di cui meno di 600 sono slot online.

Troverai comunque delle buone opzioni, se intendi giocare alle slot machine con denaro reale, tra slot online a tema, colori vivissimi ed effetti sonori molto accurati.

Tra tutte le slot online a soldi veri, abbiamo scelto di mostrarti Book of Dead, una delle più accreditate competitor della saga di Book of Ra.

Anche in questa macchinetta da bar siamo nell’Antico Egitto, ed i simboli più importanti sono immagini della tradizione egiziana, quali l’esploratore, il libro, la statua di Anubi, il falco ed il faraone.

Si tratta di una slot con soldi veri con una griglia a 5 rulli e 3 righe, con 10 linee di pagamento ed una puntata minima di 0,02€. La percentuale RTP del 96,21% e la sua volatilità alta fanno di questo prodotto una macchina perfetta, se intendi giocare alle slot a soldi veri.

Bonus di benvenuto slot: 4.8/5

888 Casino ci propone un bonus di benvenuto molto ricco, anche se piuttosto classico. La maggior parte dei giocatori italiani, comunque, saranno soddisfatti a questa offerta che prevede:

20€ in bonus senza deposito;

Il 100% del primo deposito, fino a 1.000€;

50 free spins in omaggio.

La porzione dipendente dal primo deposito ha un requisito di puntata di 35x, ed una durata di 30 giorni. Le eventuali vincite che porterai a casa grazie ai giri gratuiti hanno un requisito di puntata di 30x, che potrai completare in 90 giorni.

Altri bonus slot online: 4.5/5

Veniamo ora alle note dolenti, ovvero le promozioni alternative per tutti i giocatori italiani.

Se sei interessato alle slot online a soldi veri, potrai servirti solo di “Buongiorno Lunedì”, una promozioni attiva lunedì, che ti regala fino a 100 giri gratuiti. La condizione necessaria è il deposito di almeno 20€. A seconda del tuo volume di gioco nei giorni precedenti e dell’importo versato, potrai ottenere tra 10 e 100 giri gratis.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per versare e prelevare, potrai far uso di:

Visa, Mastercard, Postepay

Apple Pay

Paysafecard

PayPal, Skrill, Neteller

Rapid Transfer

Potrai depositare un minimo di 10€, mentre il prelievo minimo è di 15€.

Il tempo di accredito varia a seconda del metodo di prelievo che scegli, e va da 2 a 8 giorni lavorativi.

Valutazione generale: 4.5/5

>> Richiedi qui il bonus da 1.000€ (888 Casino)

Criteri di selezione dei top siti slot online soldi veri

Catalogo slot soldi veri

Uno dei criteri fondamentali per la selezione dei migliori siti di slot online con soldi veri è il vasto catalogo di giochi disponibili. Un sito di successo dovrebbe offrire una vasta gamma di slot machine.

I migliori siti saranno in grado di soddisfare i gusti di tutti i giocatori, offrendo una varietà di temi, stili e funzioni speciali per mantenere l'esperienza di gioco fresca e coinvolgente.

Bonus di benvenuto e altre promozioni slot

Un altro aspetto cruciale nella selezione dei siti di slot online è la generosità dei bonus offerti per il giocatore. I migliori siti dovrebbero fornire ai nuovi giocatori un bonus di benvenuto attraente, che potrebbe includere denaro bonus, giri gratuiti o una combinazione di entrambi.

Inoltre, è importante valutare i bonus offerti ai giocatori esistenti, come promozioni ricorrenti, programmi fedeltà e tornei speciali. Questi bonus possono aumentare notevolmente il valore complessivo dell'esperienza di gioco e offrire più opportunità di vincere.

Metodi di pagamento

Un aspetto spesso trascurato ma di vitale importanza nella scelta dei migliori siti di slot online è la gamma di metodi di pagamento disponibili. Un sito slot affidabile dovrebbe offrire una varietà di opzioni per depositi e prelievi, tra cui carte di credito, portafogli elettronici e altre soluzioni.

La sicurezza e l'efficienza delle transazioni finanziarie sono fondamentali per garantire un'esperienza di gioco senza problemi e la protezione delle informazioni personali dei giocatori.

Altre caratteristiche

Oltre ai fattori principali sopra citati, ci sono anche altri criteri da considerare nella valutazione dei migliori siti di slot online con soldi veri. Questi includono la reputazione e l'affidabilità del sito, l'assistenza clienti di alta qualità, la compatibilità con dispositivi mobili e la presenza di regolamentazione da parte di autorità di gioco riconosciute.

La sicurezza dei dati personali e finanziari dei giocatori è una priorità, quindi scegliere siti che seguono rigorosi standard di sicurezza è fondamentale.

Perché scegliere Jackpot City?

Al primo posto abbiamo selezionato Jackpot City.

Vediamo le motivazioni della nostra scelta:

Mette in campo più di 600 slot machine di qualità;

Offre un bonus di benvenuto da 1.200€ e 120 free spins;

Possiede una licenza ADM, per cui fa parte dei casinò online sicuri;

Rispetta tutti gli standard di sicurezza richiesti per un moderno sito del 2023.

Perché scegliere le slot online a soldi veri?

Vediamo ora perché dovresti scegliere le slot online con soldi veri, in luogo delle macchinette da bar:

I siti che le ospitano, offrono tutti dei bonus e promozioni;

Hanno cataloghi di giochi vastissimi e pieni di possibilità;

Hanno reputazioni molto alte;

Sono molto controllati, grazie al sistema delle licenze ed i controlli ad esse associati.

FAQ sulle slot online soldi gratis

Quali sono le migliori slot online soldi veri?

Le migliori slot online con soldi veri sono Book of Ra, Wolf Gold, Dead or Alive, Gonzo’s Quest, e Book of Dead.

Cos’è l’RTP di una slot machine online?

L’RTP di una slot machine indica la percentuale teorica di pagamento della slot online. Viene impostata dalla software house che produce la slot machine, e viene calcolata su un numero fisso di spin.

Ad esempio, se una slot online ha un RTP del 97% su 100 spin, giocando in totale 100€ su 100 spin, verranno restituiti ai giocatori 97€, sotto forma di vincite.

Cos’è la volatilità di una slot online?

La volatilità di una slot online è un altro indicatore di pagamento di una slot, che indica la frequenza e gli importi dei giri vincenti. Una volatilità alta indica pagamento meno frequenti, ma di importi molto alti.

Una volatilità bassa indica pagamento più frequenti, ma meno corposi. Ci sono anche situazioni intermedie, come volatilità medio alte, medio basse eccetera. Tutto sta a come sviluppa la slot il produttore.

Ci sono trucchi per le slot online?

Le slot online funzionano attraverso algoritmi e generatori di numeri casuali (RNG) che assicurano che ogni giro sia imprevedibile e indipendente dagli altri. Non esistono "trucchi" per manipolare o prevedere l'esito di una slot online.

Ci sono app per le slot machine online?

​​Sì, esistono numerose app dedicate alle slot machine online. Molti casinò online offrono le loro app mobili che permettono agli utenti di giocare alle slot e ad altri giochi da casinò direttamente dai loro dispositivi mobili, come smartphone o tablet.

La migliore app per giocare alle slot online secondo noi é 888 Casino.

Confronto tra i top 5 casinò online con slot machine soldi veri

Jackpot City: welcome bonus da 1.200€ e 120 free spins in parti uguali su 3 depositi. Anche 50 giri gratis alla convalida dell’account. Catalogo da 600 slot con soldi veri. Assistenza clienti anche in italiano.

NetBet: bonus di benvenuto su 3 depositi, fino a 600€; anche 200 giri gratis e 10€ senza deposito. Palinsesto da oltre 1.000 giochi slot online di alta qualità.

Bwin: pacchetto iniziale fino a 200€, ed anche 50 giri gratis per le slot online. Bouquet da più di 1.000 giochi. Perfetto per le slot con jackpot, montepremi fino a 500.000€.

PokerStars: bonus di benvenuto adatto alle slot a soldi veri, ovvero fino a 500 free spins, ed anche 50 giri gratis quando verifichi la tua identità. Circa 1.500 giochi.

888 Casino: ottimo bonus senza deposito per le slot online, che ti regala 20€ gratis; anche 100% primo deposito fino a 1.000€ e 50 free spins. Palinsesto da meno di 1.000 giochi, di cui meno di 600 sono slot online a soldi veri.

Iscriversi ad uno dei siti slot con soldi veri

Potrai, a questo punto, volerti iscrivere ad uno dei top casino online che ospitano slot con soldi veri.

Come farlo? Tranquillo, il processo non è particolarmente difficile, e consta di pochi passaggi.

Eccoti una utile guida, a parte dal form di Jackpot City, la nostra numero 1.

Passo 1: Entrare sul casinò slot online scelto

Visita il sito di Jackpot City;

Clicca, o fai tap, se sei da mobile, sul tasto giallo in alto a destra “Registrati”;

Digita il tuo codice fiscale, o fallo calcolare in seguito al sistema.

Passo 2: Scrivere i dati anagrafici

Scrivi il tuo nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita;

Verifica il codice fiscale generato;

Crea i dettagli del tuo account e legalo ad un telefono ed una mail;

Digita la tua residenza ed i dettagli di un documento valido;

Conferma l'accettazione dei termini e condizioni.

Passo 3: Conferme, login e deposito

Conferma il tuo account, ed effettua il login;

Vai all’area dei pagamenti e completa il tuo primo deposito;

Comincia a divertirti con le loro slot online!

Vuoi giocare alle slot online con soldi veri?

Eccoci al termine di questa guida alle migliori slot online a soldi veri, ed i top casinò online dove trovarle.

Abbiamo valutato diversi casinò online, sotto vari aspetti. Dalle nostre analisi, il miglior sito di slot machine con soldi veri è Jackpot City, che propone un ottimo bonus di benvenuto, e mette a disposizione dei giocatori italiani un palinsesto di alto livello.

Anche gli altri brand nominati hanno un ché da offrire, per cui non perderli di vista.

Qualsiasi sito scegli, cerca di giocare in maniera responsabile, non inseguire le perdite e non scommettere più di quanto puoi permetterti.

Questo è l’unico modo per continuare a giocare alle slot online in maniera divertente.

