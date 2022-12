Mikaela Shiffrin, la regina dello sci Mondiale va in gol con la Juventus

Mikaela Shiffrin, regina dello sci mondiale: Coppa del Mondo ipotecata

Mikaela Shiffrin sta dominando questa stagione dello sci femminile: la Coppa del Mondo è quasi ipotecata e siamo ancora a dicembre (difficile per Petra Vlhova e Sofia Goggia rimontare) e sarebbe la quinta di una carriera incredibile malgrado abbia solo 27 anni (senza dimenticare due medaglie d'oro olimpiche e sei mondiali e svariate Coppe di specialità). Tra l'altro "Her Majesty" (fidanzata con un altro fuoriclasse dello sci mondiale, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde vincitore anche lui di una Coppa del Mondo generale) è a quota 79 gare vinte e siamo a meno 3 dal record della sua connazionale Lindsay Voon. La fuoriclasse americana - vera icona dello sci e dello sport mondiale - tra l'altro ha qualcosa di italiano nel cuore: la simpatia per la Juventus.





Mikaela Shiffrin e quel Forza Juve della regina dello sci mondiale

Quanto sia tifosa bianconera Lindsay Vonn non è dato sapere, ma la sua simpatia per la Juve la mise agli atti social un post del 2019: foto in cui palleggiava con i guanti del portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, a poche ore dall'inizio della sfida di Champions League tra la Juventus e l'Ajax. "Il momento in cui ti accorgi che l'incredibile portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è un tuo compagno di squadra della Reusch!", scrisse rimarcando lo sponsor comune. Aggiungendo in chiusura l'in bocca al lupo ai bianconeri con l'ultimo hashtag che svelava la sua fede: #ForzaJuve.