Mike Maignan, Missoni scende in campo con il portiere del Milan. Le foto

Il portiere del Milan e della Nazionale di calcio francese Mike Maignan ha firmato una capsule con Missoni, storico brand italiano, all’interno della linea Sport.

La capsule Missoni for Magic Mike? Comprende tute, cardigan, felpe con cappuccio e senza caratterizzate da lavorazioni Caperdoni e fit rilassati, contemporanei, che consentono libertà di movimento. Gli indumenti sono pensati sia per un utilizzo urbano che sportivo.





“Impegno, visione d’insieme ed entusiasmo per ciò che faccio sono le qualità che definiscono meglio il mio lavoro e che ho deciso di esprimere anche attraverso questa speciale collezione con Missoni – spiega Mike Maignan -. L’impronta che ho voluto dare a ciascun capo rispecchia la mia persona e il mio ruolo. Ne è un esempio l’impiego della fantasia zig zag: imprescindibile e discreta al tempo stesso”.





“Mike ha una personalità coinvolgente e la sua determinazione trasmette fiducia e positività. La sua forza trainante è ben nota a livello agonistico, umano e ora anche creativo. Questi sono gli elementi fondamentali della nuova capsule Mike Maignan x Missoni non solo perché identificano lui come persona e professionista, ma anche perché corrispondono in modo specifico al messaggio che vuole comunicare la collezione”, sottolinea Livio Proli, AD del marchio.



