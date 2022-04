Milan a Investcorp, tweet del presidente e trattativa in esclusiva con Elliott

Milan-Investcorp: Mohammed Al Ardhi fa gli auguri ai rossoneri. Anche Mubadala in campo per prendere il club da Elliott

"Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest'occasione". Firmato Mohammed Al Ardhi. Il presidente di Investcorp manda un tweet che fa sognare i tifosi rossoneri dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa (Leao e Messias in gol) che riporta il Diavolo al primo posto con 2 punti sull'Inter (ma i nerazzurri devono recuperare la sfida con il Bologna mercoledì 27 aprile) alla vigilia di un turno di campionato delicatissimo: il prossimo weekend vedrà Inter-Roma e Lazio-Milan. Secondo le indiscrezioni di queste ore Investcorp è pronto a investire 1,1 miliardi di dolalri (cifre riportate dall'importante agenzia araba Gulf News che sottolinea il sostegno da parte di Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti) per acquistare il Milan dal fondo Elliott. Il fondo globale, con sede in Bahrain, secondo il Sole 24 Ore avrebbe avviato le trattative già negli ultimi giorni di marzo e avrebbe un'esclusiva di due settimane. Al momento, sempre secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, sarebbero in corso discussioni relative al finanziamento che potrebbe essere concesso dall banca americana JP Morgan, che però non ha rilasciato commenti.

Milan, chi è Mohammed Al Ardhi presidente di Investcorp il fondo arabo che vuole i rossoneri

Mohammed Al Ardhi, presidente del fondo che vuole il Milan, è un ex militare, si è laureato alla Royal Air Force Military Academy del Regno Unito in Scienze Militari e ha anche scritto 3 libri. In passato è stato capo dell'Aeronautica militare del proprio Paese. Nel 2008 entrò in Investcorp, come consigliere di amministrazione, sette anni dopo la nomina a presidente. Ricopre la stessa carica anche di Sohar International, uno dei principali istituti finanziari dell'Oman. Nel 2017 è stato presidente della National Bank of Oman.

Milan, tra gli azionisti di Investcorp anche il presidente del Manchester City?

Secondo il Corriere dello Sport, tra i principali azionisti di Investcorp ci sarebbe anche Mubadala, il fondo sovrano da 350 miliardi dell'emirato di Abu Dhabi. Il CEO di questo fondo è Khaldun Al-Mubarak che è anche il presidente del Manchester City.

Milan-Investcorp: Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti a supporto per acquisto club rossonero

Mubadala Investment Company PJSC: nuovo nome che si aggiunge a quello di Investcorp per l'acquisizione delle quote del Milan. Lo riporta Bloomberg Middle East, secondo cui Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, stia supportando il colosso del Bahrein nella trattativa. Inoltre, secondo Milanews.it non arrivano smentite da parte del fondo Elliott, che preferisce dunque tacere su questo caldo argomento.

