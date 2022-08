Milan a RedBird ufficiale: affare da 1,2 mld (con i New York Yankees)

Milan, closing fatto: inizia l’era di Gerry Cardinale e RedBird (con gli Yankees e il fondo in cui c'è pure Lebron James)

RedBird di Gerry Cardinale e' il nuovo proprietario del Milan. Il closing è andato a buon fine. Lo annuncia il club rossonero in una nota. RedBird Capital Partners acquista il 99,93% delle azioni per 1.2 miliardi di euro dalla famiglia Singer (titolare del fondo Elliott) che dopo quattro anni passa la mano. RedBird dovrebbe mettere circa 600/650 milioni con un vendor loan da 550/600 (debito dell’acquirente nei confronti del venditore, finanziato dalla stessa Elliott) con interessi annui al 7%.

Milan a RedBird

E' stato firmato il passaggio di proprietà del Milan che va dal fondo Elliott, gestito dalla famiglia Singer, al fondo edBird, fondato dall'ex banchiere di Goldman Sachs, Gerry Cardinale per una cifra di 1,2 miliardi di euro. Tra i sottoscrittori del fondo nelle scorse ore il Financial Times aveva spiegato esserci anche il gruppo di private equity Mains Street (che ha dentro Lebron James, Jimmy Iovine e il rapper Drake), oltre alla famiglia proprietaria della franchigia della Mlb, i New York Yankees. Nella cordata Calcio e Finanza ha collocato tra i soci anche l'imprenditore italiano Riccardo Silva, presidente e comproprietario della franchigia di MLS Miami FC e amico di vecchia data sia di Cardinale che del direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini.

Alla presidenza del club rossonero dovrebbe restare Paolo Scaroni, mentre Ivan Gazidis sembra non essere intenzionato a prolungare il suo contratto in scadenza a novembre.

Milan a RedBird: mantenere il club al vertice del calcio europeo e mondiale

"In qualità di nuovo proprietario di AC Milan, REDBIRD continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del club, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la vittoria del campionato di Serie A - si legge nella nota - L'esperienza di REDBIRD nella gestione e nella costruzione di attività sportive globali farà sì che l'attuale slancio prenda ulteriore vigore nel prossimo capitolo della leggendaria storia del Milan".

"Le aree prioritarie di interesse includono il supporto al lavoro della leadership sportiva e aziendale del club per assicurare che la squadra sia costantemente competitiva ai massimi livelli del calcio - è la strada tracciata dalla nuova proprietà - garantire che possa contare su infrastrutture e strutture all'altezza di un'organizzazione sportiva tra le più importanti al mondo; rafforzare le squadre femminili e giovanili del Club, e la Fondazione Milan, istituzione del Club dedicata a progetti a sostegno delle categorie più fragili". "La nostra visione per il Milan è chiara - le parole del nuovo proprietario Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di REDBIRD - Supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo club storico. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale".

Milan a RedBird: l'accordo che vede l'ingresso degli Yankees

L'accordo vedrà anche Yankee Global Enterprises (YGE) - proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo - entrare in una partnership strategica con il club con una partecipazione di minoranza. REDBIRD ha una relazione di lunga data con gli Yankees e la famiglia Steinbrenner, con i quali è co-proprietario della Yankees Entertainment Sports (YES) Network, la rete sportiva regionale più seguita negli Stati Uniti. "Abbiamo una relazione pluridecennale con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner che ha portato alla creazione di alcune delle attività di maggior successo nello sport, nell'intrattenimento e nell'hospitality - aggiunge a riguardo Cardinale - Siamo felici che la nostra partnership con loro prosegua e cercheremo di esplorare insieme le opportunità per ampliare la nostra capacità di raggiungere il più ampio numero possibile di tifosi ed espandere le opportunità commerciali accessibili solo alle società che operano ai più alti livelli dello sport mondiale".

RedBird, non solo Milan: patrimonio gestito da 7,5 miliardi per il fondo di Gerry Cardinale

Il completamento dell'acquisizione del Milan porta il patrimonio gestito da REDBIRD a circa 7,5 miliardi di dollari, col club rossonero che va ad aggiungersi al portafoglio di investimenti globali di REDBIRD nello sport e nell'intrattenimento, che include Fenway Sports Group (Liverpool, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins), Tolosa, il Rajasthan Royals, YES Network, SpringHill Company, Skydance Media, XFL, OneTeam Partners e Dream Sports.