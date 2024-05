Milan allarme: offerta choc Leao-Arabia Saudita. Theo Hernandez-Bayern. Maignan nuovo ko

Milan, Rafael Leao e l'offerta choc dall'Arabia Saudita

Milan... sotto attacco. I gioielli del club rossonero in queste ore sono al centro di voci che allarmano i tifosi. Non perchè la società di via Aldo Rossi abbia bisogno di vendere (i conti del bilancio sono più che in ordine: addirittura in utile nel 2023), ma per le proposte indecenti che 'minacciano' il Diavolo e tentano le sue stelle. Intanto l'ultima in ordine cronologico viene raccontata dal Portogallo: O Jogo fa sapere che Rafael Leo è nel mirino dell'Al Hilal, la squadra campione in carica nella Saudi Pro League, il massimo torneo dell'Arabia Saudita (con buona pace dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo). Dopo aver preso nei mesi passati i vari Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Renan Lodi, Aleksandar Mitrovic (oltre a Neymar, che ha vissuto la stagione da infortunato), adesso sta pensando all'attaccante del Milan in vista del Mondiale per Club Fifa 2025 dove il club saudita vuole fare bella figura e arrivare sino in fondo.

L'ingaggio per Leao? Le indiscrezioni portoghesi parlano di 50 milioni (come Neymar), mentre sul prezzo di cartellino i rumor divergono. O Jogo fa trapelare la volontà di pagare al Milan l'intera clausola rescissoria: 175 milioni. Altre voci che stanno circolando invece raccontano di un'offerta a 3 cifre (dunque sopra i 100 milioni di euro), ma avanzando una trattativa con il club rossonero. Intermediario dell'operazione sarebbe il portoghese Mario Rui, che avrebbe contatti con la famiglia reale dell'Arabia Saudita ed è stato protagonista anche dei trasferimenti multimilionari di Neymar e Otavio l'estate scorsa, sempre all'Al-Hilal.

Milan, Theo Hernandez-Bayern Monaco nuovi voci

Da Rafael Leao a Theo Hernandez. Le voci sul Bayern Monaco girano da mesi, ma nelle ultime ore si stanno 'infittendo'. Secondo il diario sportivo madrileno Marca il terzino sinistro del Milan sarebbe vicino al trasferimento nel club più titolato di Bundesliga, in cui ha militato suo fratello Lucas prima di passare al PSG. Il suo eventuale arrivo al Bayern Monaco potrebbe aprire definitivamente le porte alla partenza di Alphonso Davies, in scadenza di contratto nel 2025 e cercato dal Real Madrid.

Milan, infortunio al dito per Maignan?

Da Theo Hernandez a Mike Maignan. In questo caso nessuna nuova voce di calciomercato (dopo quelle che lo hanno accostato proprio al Bayern Monaco nel recente passato), ma quella di un nuovo infortunio. Magic Mike ha avuto un problema a un dito in allenamento a Milanello: il numero uno rossonero doveva tornare in campo nell'ultima di campionato tra Milan e Salernitana, ma a questo punto verrà confermato Sportiello tra i pali. In queste ore si sottoporrà ad accertamenti medici per determinare la gravità del suo infortunio e capire soprattutto i tempi di recupero in vista dell'Europeo con la Francia (Maignan era stato costretto a saltare, sempre per infortunio, l'ultimo Mondiale che si è giocato in Qatar a dicembre 2022).

Mike Maignan (foto Ipa)



Milan, l'addio a Giroud, Pioli e Kjaer. Fonseca e le voci sulla panchina rossonera

A proposito di Milan-Salernitana, a San Siro si prepara la festa d'addio per 3 protagonisti degli ultimi e dello scudetto 2022: Simon Kjaer, Olivier Giroud e Stefano Pioli (risoluzione consensuale del contratto, comunicato atteso per la giornata di venerdì). Sul fronte allenatore resta tutto in stand by, tra le voci che danno favorito il portoghese ex Roma Paulo Fonseca (lascerà il Lille, quest'anno quarto in Ligee 1, corteggiato anche al Marsiglia), l'ex Generale dello scudetto 2011 Mark Van Bommel (da due anni alla guida dell'Anversa), i sogni dei tifosi rossoneri per un Antonio Conte (che però non è tra i candidati alla panchina salvo colpi di scena incredibili dell'ultima ora) o per un Mister X ancora non uscito (o sottovalutato) nella lunga lista dei tecnici accostati al club rossonero. In ogni caso il giallo sull'allenatore del Milan verrà risolto nei prossimi dieci giorni (probabilmente nei primi giorni di giugno).