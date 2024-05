Thiago Motta-Juventus, ci siamo (con Calafiori). Addio al Bologna ufficiale

Thiago Motta lascia il Bologna

Il Bologna e Thiago Motta si separano. Mancava solo l'ufficialità di una notizia nell'aria da settimane e, dopo l'incontro tra l'allenatore italo-brasiliano e il club felisineo, è arrrivata.

"Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera", spiega il comunicato ufficiale del Bologna.

Thiago Motta-Bologna. Saputo: "Allenatore preparato e vincente"

“In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente”, dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro”.

Thiago Motta-Juventus, ci siamo (con Calafiori da Bologna)

Per Thiago Motta finisce una bellissima storia, culminata con la qualificazione del suo Bologna alla Champions League e ora ne inizierà un'altra: la Juventus di Cristiano Giuntoli lo chiama per iniziare un nuovo ciclo bianconero. L'ex centrocampista che conquistò il Triplete con l'Inter firmare probabilmente un contratto triennale. Con lui alla Juve potrebbe arrivare un altro pezzo pregiato del suo Bologna. Zirzkzee? No, il maggiore indiziato è il difensore centrale Riccardo Calafiori (classe 2002), autore di un campionato strepitoso (punto di forza anche della nazionale Under 21, ma viste le sue prestazioni sognando Euro 2024 con gli azzurri di Luciano Spalletti), e anche di una doppietta proprio contro i bianconeri nell'ultimo turno di campionato giocato al Dall'Ara (3-3 finale). Acquistato la scorsa estate per 4 milioni di euro più bonus dal Bologna, ora il suo cartellino vale almeno 25.