Milan-Atalanta ko e il ranking Uefa spaventa l'Italia: 5 squadre in Champions sempre più a rischio

Feyenoord-Milan e Bruges-Atalanta fermano l'Italia: ranking Uefa, Spagna pronta al sorpasso

Il Milan cade con il Feyenoord e l'Atalanta sul campo del Bruges (a causa di un rigore assurdo concesso ai padroni di casa al 94°): l'andata dei playoff di Champions League è amara per l'Italia, si salva solo la Juventus (che piega il Psv all'Allianz Stadium, ma il ritorno ad Eindhoven non sarà semplice).

E il ranking Uefa preoccupa le squadre di serie A. Il primo posto non è in discussione - con l'Inghilterra praticamente irraggiungibile - mentre il secondo, che permette di schierare cinque squadre nella prossima Champions vede un ballottaggio tra il nostro campionato e la Spagna. Con gli iberici in festa per aver raccolto una preziosa vittoria del Real Madrid sul campo del Manchester City martedì all'Etihad Stadium.





Non solo. Giovedì la Spagna manda in campo la Real Sociedad nei playoff di Europa League e il Betis nella Conference League mentre l'Italia ha la Roma sul difficile campo del Porto. Il rischio sorpasso è molto alto. Tra l'altro cresce anche Germania in quarta posizione, grazie al successo del Bayern Monaco in trasferta contro il Celtic. Turno favorevole anche per il Portogallo al quinto posto grazie alla vittoria del Benfica in casa del Monaco.





La lotta comunque sembra essere Italia vs Spagna e c'è da essere un po' preoccupati, anche se la stagione europea è ancora lunga: non dimentichiamo Inter, Lazio e Fiorentina che torneranno in campo a marzo e hanno tutte ambizioni importanti in Europa. Sottolineando che la speranza concreta è di vedere Milan, Juventus, Atalanta e Roma passare il turno dei playoff.

RANKING UEFA, ITALIA VS SPAGNA PER LE CINQUE SQUADRE IN CHAMPIONS LEAGUE

1. Inghilterra 20.892

2. ITALIA 17.562

3. Spagna 17.464

4. Germania 15.171

5. Portogallo 15.150

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 12.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125

La vittoria porta due punti, il pareggio uno. I punti bonus per il passaggio agli ottavi invece sono: 1,5 per la Champions, 1 per l'Europa League.