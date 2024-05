Milan, Bayern Monaco-Theo Hernandez accordo: bomba Spagna. E il Real Madrid...

Milan, Bayern Monaco-Theo Hernandez accordo. Bomba dalla Spagna

I tifosi del Milan tremano per una indiscrezione che piomba dalla Germania. Secondo Il Mundo Deportivo, il Bayern Monaco avrebbe un accordo con Theo Hernandez per il trasferimento del 26enne terzino rossonero in Bundesliga la prossima estate.

Calciomercato, Theo Hernandez-Alphonso Davies: il triangolo Milan-Bayern Monaco-Real Madrid

Il clamoroso rumor di calciomercato arriva dalla Spagna perchè viene collegato al passaggio del 23enne esterno difensivo canadese Alphonso Davies al Real Madrid: il giocatore infatti non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e spinge per il trasferimento nel club merengue. Da qui la volontà del Bayern Monaco di cercare un sostituto all'altezze e l'interesse per Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez: le pretendenti

Sempre secondo Mundo Deportivo, la stella del Milan (contratto in scadenza nel 2026 così come quello di Mike Maignan) piace anche ad altri top club tra cui Manchester United, Chelsea e Al Hilal, ma il magazine spagnolo sostiene che la sua preferenza che Il Bayern Monaco, dove ha già giocato anche il fratello Lucas, è la meta che gradirebbe di più.