Milan, Buffon e Raveyre si scalda la porta rossonera. Calciomercato news

Buffon, domenica nera a Bari e la voce di calciomercato sul Milan

Buffon ha vissuto un weekend complicato a Bari, dopo la notte da protagonista a San Siro contro l'Inter in Coppa Italia. Il portiere del Parma ha incassato 4 gol al San Nicola (tripletta di Walid Cheddira - capocannoniere della serie B - e gol di Eddie Salcedo allo scadere). In particolare sulla terza rete Buffon ha travolto Folorunsho sull'angolo dell'area di rigore cercando di anticiparlo: un fallo che forse poteva essere evitato e che è costato il penalty, dopo l'intervento del VAR, poi trasformato dalla squadra di casa. Sui social molti i commenti negativi contro il 44enne (saranno 45 a fine gennaio) portiere ex Juventus, dopo le celebrazioni post Inter-Parma.

Intanto però nelle scorse ore è girata una voce di calciomercato abbastanza sorprendente: Buffon al Milan? La voce l'ha lanciata calciostyle secondo cui Paolo Maldini lo avrebbe chiamato dopo Inter-Parma: "Il dirigente rossonero ha infatti voluto sondare il terreno per un eventuale arrivo dell’ex portiere della Nazionale italiana alla corte del club di Via Aldo Rossi, vista l’indisponibilità prolungata di Maignan". E ancora: "Ovviamente l’offerta sarebbe un contratto di 6 mesi con un’eventuale opzione per il secondo anno qualora Sportiello non dovesse arrivare. Ma su questo frangente siamo nel campo delle ipotesi. L’offerta dei 6 mesi è invece reale, resta però da capire – e questo non lo sappiamo – quale è stata la reazione del portiere".

Voce poi ripresa da Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube: "CalcioStyle parla di una indiscrezione: potrebbe esserci stato un contatto tra Paolo Maldini e Gianluigi Buffon negli ultimi giorni. Quasi come se il Milan volesse proporre a Buffon un contratto di sei mesi, fino alla fine del campionato, nell'attesa che rientri Mike Maignan nel ruolo di titolare".

Le vie del calciomercato sono infinite e da qui al 31 gennaio può succedere di tutto, però Buffon al Milan al momento comunque non trova conferme.

Milan sul nuovo Maignan: Noah Raveyre per la porta rossonera

Anche perché i rossoneri in queste ore stanno puntando forte sulla linea verde. Dopo aver preso il portiere colombiano Davis Vasquez (classe '98), si stanno muovendo per un talento di prospettiva (sin qui una sola presenza tra i professionisti): il 18enne Noah Raveyre in scadenza a fine stagione con il Saint-Etienne. Il problema per averlo subito è la cifra richiesta dai francesi, visto che il cartellino viene valutato 1 milione di euro. Raveyre nella rosa rossonera ora o a giugno prenderebbe il posto dell'altro giovane Andreas Jungdal, nei giorni scorsi ceduto in prestito con diritto di riscatto agli austriaci dell'Altach allenati da Miro Klose.