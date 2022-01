Milan calciomercato: Thiaw! Kessie addio, mega offerta a Franck da...

Milan, Kessie-Barcellona: assalto blaugrana. Calciomercato news

Frank Kessie è sempre più lontano dal Milan: l'addio a parametro zero sembra l'ipotesi più probabile per il centrocampista ivoriano. Da tempo suonano le sirene di Paris Saint Germain e Tottenham (che lo avrebbe regalato a Conte già a gennaio, ma il giocatore vuole chiudere la stagione in rossonero). Ma ora irrompe sulla scena il Barcellona e, stando alle indiscrezioni spagnole (anzi catalane) il club blaugrana è molto avanti nella trattativa: ci sarebbe un accordo verbale. Le cifre? Toccano gli otto milioni di euro a stagione più bonus per un contratto quinquennale. Secondo La Gazzetta dello Sport però al momento l'indiscrezione non trova conferme

Milan su Thiaw dello Schalke 04: ma attenti al Napoli. Calciomercato news

In difesa il Milan è su Malick Thiaw, classe 2001 dello Schalke 04: costa 5 milioni di euro e finora ha giocato 20 partite, tutte da titolare (nella seconda divisione tedesca) dopo che nelle due stagioni precedenti, Thiaw aveva collezionato 23 partite in Bundesliga. Sul giovane talento c'è anche il Napoli che pensa a lui per l'estate soluzione più gradita anche al club di Gelsenkirchen che vorrebbe tornare in serie A tedesca prima di lasciarlo partire. Ma il Milan punta ad acquistarlo subito.

Milan, Botman-Bremer per l'estate. Calciomercato news

Sven Botman resta il primo nome per rinforzare la difesa in estate. Il Milan ha provato a prenderlo nel mercato invernale, ma il Lille non ha voluto cederlo. L'alternativa è un altro pezzo pregiatissimo del mercato difensori: il 24enne Gleison Bremer del Torino (che piace tantissimo anche all'Inter).

Milan, Lazetic con la 22 di Kakà

Intanto il Milan ha preso Marko Lazetic: tre milioni di euro spalmati in tre anni, più 500 mila euro di bonus alla Stella Rossa Belgrado. Il 18enne attaccante e grande promessa del calcio serbo prenderà il posto di Pellegri (che torna al Monaco e poi verrà girato in prestito al Torino), indossando la maglia 22 di Kakà.

Leggi anche