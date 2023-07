Milan, è fatta per Musah. Operazione da 20 mln di euro

Yunus Musah, Mian in pressing per il centrocampista americano del Valencia (foto Lapresse)

Milan, è fatta per l'americano Musah

È fatta per Musah al Milan. Il club milanese ha definito e chiuso nelle ultime ore il suo ottavo rinforzo: si tratta di Yunus Musah, 20enne centrocampista che arriva dal Valencia per circa 20 milioni di euro, come riporta il Corriere della Sera.

Il giocatore americano, che ha anche il passaporto italiano e dunque verrà tesserato come comunicatori, è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto nelle prossime 24-48 ore.