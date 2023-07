Colombo, Atalanta sul gioiello del Milan: erede di Hojlund a titolo definitivo

Calciomercato, Atalanta su Lorenzo Colombo del Milan

Mossa a sorpresa dell'Atalanta dopo la cessione a peso d'oro di Rasmus Hojlund al Manchester United (75 milioni + 10 di bonus). La Dea, che ha già preso il 21enne della Costa D'Avorio El Bilal Touré dall'Almeria per 28 milioni di parte fissa più 3 di bonus (e una percentuale sulla prossima rivendita), vuole un altro attaccante per completare il reparto offensivo. E i fari del club orobico si sono improvvisamente accessi sul gioiello del Milan, Lorenzo Colombo.

La vera novità di mercato però non è tanto l'attenzione sul 21enne centravanti rossonero (reduce dalla buona stagione con il Lecce (33 presenze e 5 gol in serie A), ma dal fatto che l'Atalanta lo vuole a titolo definitivo. Una mossa che potrebbe sconvolgere la corsa al giovane bomber milanista su cui è forte il Cagliari di Ranieri (Lapadula sarà ko per quache mese dopo l'infortunio alla caviglia) e sui cui ci sono altri club di serie A (Verona, Frosinone, Lecce).

Yunus Musah al Milan: è fatta. Il 20enne centrocampista americano (passaporto italiano) arriva dal Valencia per circa 20 milioni di euro, la firma entro 24-48 ore. Non va escluso in chiave rossonera anche l'arrivo di un centrocampista centrale con doti a regista.

Difficile strappare Lorenzo Colombo al Milan a titolo definitivo (a meno magari di offerta che preveda una recompra rossonera), ma l'Atalanta ci prova. Di sicuro il club di via Aldo Rossi valuta un prestito per fare altra esperienza in serie A e la sua partenza abbinata possibilmente a qualche cessione (in primis Messias-Besiktas con Rebic o Torino ma senza l'arrivo di Singo al Milan, Origi su cui ci sono gli arabi) potrebbe aprire all'arrivo di un vice-Giroud.

Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo e Alejo Veliz

Il nome caldo in casa Milan resta quello di Alejo Veliz, 19enne argentino del Rosario Central (clausola da 15 milioni), considerato un potenziale crack oltreoceano e autore di 11 gol in 22 presenze nell'ultima stagione. Su di lui c'è anche il Torino che ha presentato un'offerta ufficiale al club di Buenos Aires (rifiutata). "La cessione di Gino a Firenze (Gino Infantino ceduto alla Fiorentina, ndr) ci regala un po’ di ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Ed è per questo che, ora, la nostra intenzione è di far rimanere Alejo Véliz qui con noi al Gigante de Arroyito fino a dicembre", ha detto il presidente del Rosario Central. Ma la sensazione è che di fronte a un'offerta attorno ai 12-13 milioni l'affare si possa concludere.

Calciomercato Milan, terzino sinistro e difensore centrale nel mirino

Oltre al possibile arrivo dell'attaccante, il Milan lavora anche su un difensore centrale giovane per completare la rosa, dopo il prestito di Matteo Gabbia al Villarreal (non sarà Facundo Gonzales dopo il blitz della Juventus, attenti a Maxime Esteve, centrale mancino classe 2002 del Montpellier) e un terzino sinistro quando partirà Fodé Ballo-Touré: sul francese è svanita la corte del Fulham (il giocatore ha declinato la proposta) e restano un paio di piste italiane (Bologna e Sassuolo) e una straniera (Wered Brema). Luca Pellegrini della Juventus (però il prezzo da 15 milioni allontana il Milan), Riccardo Calafiori del Basilea (costo 4-5 milioni per il 21enne ex della Roma) e Emanuele Valeri della Cremonese (anche se è più portato a giocare a 5), le piste come vice-Theo Hernandez.