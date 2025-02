Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges: rimonta da 11 milioni, formazioni, dove vedere i match in tv-streaming

Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges: rimonta da 11 milioni di euro

Milan e Atalanta con un solo obiettivo: vincere in rimonta in casa per ribaltare le sconfitte dell'andata e volare agli ottavi di Champions League. I rossoneri di Conceiçao, sono reduci dal ko per 1-0 a Rotterdam e ospitano a San Siro il Feyenoord sapendo che serve una vittoria con due gol di scarto per passare questi playoff (vincendo con una sola rete si va ai supplementari e rigori). Idem per Dea, battuta 2-1 sul campo del Bruges, che per giunta deve mettersi alle spalle un rigore molto dubbio che ha dato il successo ai belgi in pieno recupero. Il passaggio del turno vale 11 milioni di euro, con la garanzia di un super incasso. Il Milan avrebbe Arsenal o Inter, l'Atalanta contro Lille e Aston Villa.

Milan-Feyenoord probabili formazioni

Le scelte di Conceicao contro il Feyenoord? Da quanto trapela Joao Felix e Leao alle spalle di Santiago Gimenez (l'ex della partita, reduce da un match d'andata complicato). Pulisic potrebbe partire dalla panchina, diventando una risorsa nel secondo tempo per un eventuale assalto al Feyenoord, con Musah esterno destro a tutto campo, dando manforte a Reijnders e Fofana.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj-Moussa, Carranza, Paixao. All. Bosschaart.

Milan-Feyenoord dove vederla in tv e streaming

Partita: Milan-Feyenoord

Data: martedì 18 febbraio 2025

Orario: 18.45

Canale tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go, NOW

Atalanta-Club Brugge, probabili formazioni

Al Gewiss contro il Bruges, l'Atalanta recupera Lookman per la panchina. Gasperini punta Ederson, Pasalic e De Ketelaere alle spalle di Retegui.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Hien, Del Lungo, Toloi, Brescianini, Sulemana, Ruggeri, Cassa, Palestra, Samardzic, Cuadrado, Vlahovic, Lookman

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Seis, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. Allenatore: Hayen. A disposizione: Jackers, Van den Heuvel, Romero, Sabbe, Siquet, Spileers, Nielsen, Vetlesen, Nilsson, Vermant.

Atalanta-Bruges, dove vederla in tv e streaming

Partita: Atalanta-Club Brugge

Data: martedì 18 febbraio 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Streaming: SkyGo e Now