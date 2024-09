Milan, Fonseca flop, esonero? L'opzione Allegri e la deadline della panchina rossonera

Fonseca flop, esonero? Milan avanti con Paulo

La stagione del Milan è iniziata decisamente in salita: due punti in 3 partite, la dura sconfitta di Parma, 6 gol presi (e tanti problemi nella fase difensiva) con Inter e Juventus che sono già volate a 5 (il Napoli di Antonio Conte a +4).

La panchina di Paulo Fonseca però non è a rischio per il momento. Nessuna ipotesi di sostituzione. Qualcuno ha iniziato a sussurrare il nome di Massimiliano Allegri, ma sin qui il ritorno al Milan dell'allenatore livornese è una suggestione e nulla più (a proposito di Max in queste ore è anche accostato al Benfica, futuro avversario proprio della Juve in Champions).

Fonseca, l'opzione Allegri e la deadline del Milan

Come riportato da Sky Sport, Paulo Fonseca resterà sulla panchina rossonera e fondamentale per il futuro del mister portoghese sarà il trittico di gare che aspettano i rossoneri dopo la sosta per le Nazionali: Venezia a San Siro, Liverpool e derby contro l'Inter.

"Mi sento sostenuto. Dobbiamo capire che questo è un momento di transizione, abbiamo bisogno di tempo per cambiare il nostro modo di giocare. Ci siamo allenati bene in settimana, abbiamo avuto buone risposte dai giocatori, oggi abbiamo iniziato a vedere cose positive dalla squadra - le parole di Paulo Fonseca dopo il pareggio per 2 a 2 sul campo della Lazio sabato sera - Non possiamo però parlare solo di questioni tattiche o mentali, noi abbiamo capacità ma nel secondo tempo abbiamo bisogno di non prendere gol. Non possiamo giocare una partita difensiva, dobbiamo giocare come fatto nel primo tempo. Abbiamo tutti giocatori di qualità, è chiaro che stiamo vivendo un grande cambiamento e abbiamo bisogno di tempo anche per far adattare i giocatori".

Theo Hernandez e Leao non saranno multati per l’episodio avvenuto durante il cooling break di Lazio-Milan

Intanto Rafael Leao e Theo Hernandez non saranno multati dopo l’episodio del cooling break avvenuto nel secondo tempo di Lazio-Milan. "Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra ed allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Eravamo in campo da due minuti. Non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante", aveva poi detto il terzino francese a Milan Tv.

"Ha già parlato Theo. Io non dico bugie, mi conoscete, sono sempre sincero e onesto. Non c'è nessun problema con Theo e Rafa, loro non hanno cominciato la partita, ci ho parlato in settimana e loro hanno capito, sono entrati bene perché penso che se ci fosse stato un problema non sarebbero entrati così", le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa post partita.

