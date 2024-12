Milan, Fonseca vs La Penna? Var in tackle su De Ketelaere-Theo Hernandez? Scaroni prova a ricucire lo strappo con gli arbitri

Atalanta-Milan, le frasi su La Penna di Paulo Fonseca

Il dopo partita di Atalanta-Milan porta sale sulle ferite del Diavolo. La sconfitta butta quasi del tutto fuori i rossoneri dal gioco scudetto (la Dea capolista è a +12 con una partita in più) e li obbliga a una rincorsa complicata anche per un posto Champions, peraltro con l'incognita sui 4 o 5 posti per la serie A (lo scorso anno furono 5, se la stagione europea finisse oggi sarebbero 4 (ma ovviamente ci sono ancora tante partite da giocare). Di sicuro non centrare il traguardo chiaramente porterebbe a meno entrate dal punto di vista economico, complicando i piani di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

Atalanta-Milan, De Ketelaere-Theo Hernandez, l'audio VAR: "Tutto regolare, salta in anticipo"

Nel mezzo della crisi Milan (22 punti in 14 partite di serie A con 4 sconfitte e sole 6 vittorie), le parole di Paulo Fonseca sulla direzione di gara del match di Bergamo: “Questo arbitro (La Penna, ndr) è stato qui a fare il VAR contro l'Udinese: andate a guardate quello che è successo. Io avevo paura per questa partita. Il modo in cui ha diretto la partita è evidente, non c’è rispetto".

Il focus dell'allenatore rossonero è legato allo stacco di De Ketelaere su Theo Hernandez che ha dato il momentaneo 1-0 all'Atalanta. Fallo o non fallo dell'ex Milan sul terzino francese?

Nel corso di Open VAR è stato proposto l'audio della sala VAR nei momenti successivi alla rete dell'Atalanta: "È tutto regolare, non è assolutamente niente. Salta prima, salta assolutamente in anticipo. Check completato, gol regolare". Dino Tommasi, componente della commissione CAN, ha poi confermato la correttezza della valutazione che ha portato a convalidare il gol: "Ottima prestazione di La Penna, su quell'episodio ha deciso in campo per un motivo molto semplice: De Ketelaere ruba il tempo a Theo Hernandez e lo fa in maniera non fallosa. C'è un leggero appoggio ma non ha tolto il tempo all'avversario con una spinta e la disamina del VAR avalla questa scelta calcistica. In Europa in ambito calcistico non se ne sarebbe nemmeno parlato. Ma ripeto: è assolutamente regolare" le parole a Dazn.

Milan, Scaroni dopo le polemiche: "Arbitri? Loro hanno sempre ragione"

E dopo le polemiche di questi giorni legate al post partita di Atalanta-Milan, arrivano le parole distensive del presidente del Milan, Paolo Scaroni: "Non opino mai sulle decisioni, gli arbitri hanno sempre ragione per definizione". E ancora: "Sul contatto non dico niente, sono cose che decidono gli arbitri" ha proseguito il numero uno rossonero al suo arrivo in Lega Serie A per il Consiglio di Lega (chiamato per l'elezione di Ezio Simonelli come nuovo numero uno al posto di Lorenzo Casini: sembrava fatta alla vigilia, invece 13 voti per lui, non ha raggiunto il quorum e nessuna seconda votazione, se ne riparlerà in una prossima assemblea),

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile deferimento di Paulo Fonseca con rischio squalifica per l'allenatore del Milan, anche se la sensazione è che possa chiudersi la vicenda con una multa.