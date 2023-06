Milan da Cardinale agli arabi, "ogni giorno uno sceicco". Tonali, l'offerta è davvero choc

Milan venduto da Gerry Cardinale agli arabi: la fake news che gira in rete

Il Milan venduto da Gerry Cardinale a ricchi investitori arabi resta una bufala che continua a girare in rete. Dopo quanto scritto ieri, interviene nel dibattito una voce amata e autorevolissima del milanismo come Carlo Pellegatti che, nel suo editoriale su Milan News - a proposito di queste voci e dei mille rumors più (o meno...) - fondati sul mercato rossonero di questi giorni scrive: "I tifosi del Milan, dalla terra scrutando il mare, vorrebbero conoscere le strategie e le prime mosse o festeggiare i nuovi arrivi. Bisogna invece aspettare ancora. Magari accontentandosi della ormai quotidiana “Fake news” di un nuovo sceicco arabo, pronto ad acquistare il Milan!"

Calciomercato Milan, Tonali e le sirene da mille e una notte del Newcastle

Tra i tanti retroscena che stanno animando il calciomercato del Milan, ce n'è però uno che spaventa e non poco i cuori rossoneri: l'assalto del Newcastle a Sandro Tonali. Il club inglese, di proprietà araba (fondo Pif), è ricchissimo, ambizioso, pronto a farsi valere subito al debutto in Champions League e sta cercando uno o due centrocampisti di valore per rinforzarsi. Il numero 8 del Diavolo (due gol e dieci assist in 48 presenze nella stagione) fa parte della lista. Anzi, per Tonali i Magpies sembrano pronti a mettere sul piatto un'ingaggio da favola: al Milan Sandro prende attorno a 3,5? Gli inglesi possono dargliene il doppio. Per il cartellino si parla di 50-60 milioni. Una cifra già interessante e se dovesse esserci un ulteriore rilancio magari anche il Diavolo potrebbe riflettere sul da farsi.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez e le big alla finestra

Non solo. A tenere banco sono ancora le attenzioni delle big d'Europa per Theo Hernandez. Secondo il Corriere della Sera, il terzino sinistro francese del Milan è finito nel mirino dei due club di Manchester (United e City) e anche del Real Madrid, ma per convincere i dirigenti del Diavolo a sedersi al tavolo per iniziare a parlare serviranno offerta da almeno 70 milioni di euro.

Calciomercato Milan, il prezzo di Maignan

A proposito dei pezzi pregiati nell'argenteria rossonera: secondo il Corsera, Magic Mike Maignan può essere si ceduto dal Milan, ma solo di fronte a una proposta super indecente. Il prezzo? Cento milioni di euro. Il fuoriclasse francese piace al Chelsea (ma in pole pare esserci Onana, con Vicario che poi passerebbe dall'Empoli all'Inter) e al Manchester United.

Calciomercato Milan: Thuram resta caldo, Guler sogno Moncada

In entrata resta ovviamente d'attualità il nome di Marcus Thuram per l'attacco: il Milan può offrirgli uno stipendio da 5 milioni (bonus compresi) con la certezza che sarebbe un perno della squadra di Stefano Pioli (mentre il Psg 'senza' Nagelsmann e con Luis Enrique in arrivo ha raffreddato la pista per la punta del Borussia Monchengladbach). Per la trequarti resta caldo il nome di Arda Guler (talento clamoroso classe 2005, l'altro giorno un gol spettacolare con la maglia della Turchia), giocatore che piace tantissimo a Moncada, ma per cui vi è una fitta concorrenza oltre che delle commissioni molto onerose da affrontare (mentre la clausola rescissoria è alta ma accessibile: 17,5 milioni per strapparlo al Fenerbahce). "Guler è molto richiesto. Diventerà il prossimo top player del calcio europeo" ha spiegato nelle scorse ore la nota procuratrice Raffaela Pimenta.

Calciomercato Milan, Chukwueze e Luka Romero dalla Lazio

Resta battuta sulla fascia destra la pista che porta al 24enne Samuel Chukwueze (con Messias o Saelemaekers poi in partenza), per cui il Villarreal chiede almeno 20 milioni di euro. Non solo. Secondo Repubblica, il Milan avrebbe trovato un accordo con Luka Romero, attaccante classe 2004 in uscita a parametro zero dalla Lazio.

Calciomercato Milan, rebus De Ketelaere

Charles De Ketelaere? Resta un dilemma rossonero. Il suo agente non ha dubbi: "Maldini era un grande sostenitore di Charles, ma il suo sostituto è il capo scout Moncada che l'ha aiutato nel suo trasferimento", le parole di Tom de Mul. Sulla stagione negativa dell'ex Bruges: "Charles si guarda allo specchio. Sa che tutti lo stanno giudicando molto perché è stato il più grande trasferimento del Milan, ma si rende anche conto che può dare ancora di più di così. E sa, come tutti noi, che ha tutte le qualità per avere successo". Ma il fututo di CDK resta un rebus: dargli una seconda chance sperando che compia il salto di qualità dopo l'anno di ambientamento e potendo fare tutta la preprazione estiva col Milan (cosa non accaduta lo scorso anno)? E' una possibilità. La cessione rimane difficile visto che il suo cartellino vale 28 milioni (per evitare la minusvalenza). Il prestito un'altra possibilità.