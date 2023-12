Milan infortuni, Jovic si ferma. Problemi per l'attaccante rossonero

La lista degli infortuni in casa Milan è destinata ad allungarsi? Sin qui 30 ko in stagione (su 21 giocatori diverrsi), 22 per problemi muscolari, l'ultimo a Fikayo Tomori (lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro: out un paio di mesi).

I tifosi rossoneri ora incrociano le dita e sono in ansia per le condizioni di Luka Jovic. L'attaccante serbo, uno dei più brillanti nelle ultime settimane (cancellando molti dubbi dopo un inizio di campionato in sordina) ha dolore a una caviglia per una botta rimediata a Salerno (dove ha segnato il gol del 2-2, terza rete in questa serie A con un assist nello score personale) e ha lavorato a parte. Si proverà a recuperarlo per la gara contro il Sassuolo (dove comunque dovrebbero partire Pulisic-Giroud-Leao come tridente titolare), ma la sua presenza è attualmente in dubbio.

Leggi anche