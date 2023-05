Milan-Inter dove vederla: Sky, Mediaset, TV8 o Prime Video? Tv e streaming (e formazioni)

Milan-Inter dove vederla, tv e streaming

Milan-Inter scalda la notte di Champions League: semifinale d'andata a San Siro mercoledì 10 maggio (ore 21) per un posto in finale a Istanbul contro Real Madrid o Manchester City. I rossoneri non raggiungono la partita che mette in palio la coppa tra i top club europei dal 2007 (quando vinsero 2-1 contro il Liverpool con gol di Inzaghi e Kakà), i nerazzurri dal 2010 quando celebrarono il Triplete (doppietta di Milito nel 2-0 al Bayern Monaco). Quest'anno nei tre derby disputati due vittorie dell'Inter (3-0 in Supercoppa Italiana e 1-0 nel ritorno di campionato) e una del Milan (3-2 nella partita d'andata). Milan-Inter dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire la semifinale di Champions League.

Milan-inter dove vederla: Champions su TV8

Milan-Inter in diretta tv in chiaro sarà trasmessa su TV8 mercoledì alle 21. La partita non sarà invece trasmessa su Canale 5 o su Sky.

Milan-Inter dove vederla: Champions su Prime Video

Milan-Inter in diretta streaming (o su smart tv abilitata scaricando l'app) sarà trasmessa da Prime Video, il canale Amazon. Non sarà invece trasmessa da Mediaset Infinity, SkyGo o Now.

Milan-Inter telecronaca della semifinale di Champions League

La telecronaca del derby Milan-Inter di Champions League sarà di Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini su Amazon Prime Video.

Milan-Inter formazioni

Il Milan in ansia per Rafael Leao (più che altro si spera in un recupero in extremis per il derby di ritorno), con Saelemaekers favorito (su Rebic) a sostituirlo sulla sinistra (brillante contro la Lazio, il belga è in un ottimo periodo di forma). In difesa Kjaer favorito su Thiaw e Kalulu per giocare al fianco di Tomori. Krunic dopo il turnover in campionato pronto a tornare titolare al fianco di Tonali e Bennacer (a sostengo di Diaz e Giroud). Nell'Inter dubbio a centrocampo tra Brozovic e Calhanoglu (con Mkhitaryan e Barella mezzali). In attacco Dzeko con Lautaro (e Lukaku pronto a entrare), dietro Darmian-Acerbi-Bastoni con Dimarco esterno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi