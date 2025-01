Milan-Inter, i numeri del derby di Milano

Domenica 2 febbraio alle 18 va in scena a San Siro il derby della Madonnina, Milan-Inter. Una delle grande sfide del calcio italiano, insieme a Inter-Juve e Juventus-Milan.

- I rossoneri hanno vinto gli ultimi due confronti contro i cugini nerazzurri, considerando tutte le competizioni: 2-1 in campionato (nel segno di Gabbia) e 3-2 in Supercoppa Italia rimontando da 2-0. Per arrivare a una striscia di tre successi consecutivi da parte del Diavolo bisogna tornare molto indietro nel tempo, sino al 2011 quando Massimiliano Allegri sedeva in panchina.

- Da quando Simone Inzaghi è in panchina, Milan-Inter in serie A è in parità: 3 vittorie per parte e un pareggio.

- L’Inter è la squadra che ha battuto più volte il Milan Serie A: 70 volte. E' anche oltre la formazione che ha segnato più reti contro i rossoneri nella competizione (259 gol)

- I maggiori di incassi di sempre nel derby tra Milan e Inter sono arrivati dal 2023 anno che vide le due squadre sfidarsi due volte semifinale di Champions League. Le due sfide europee hanno registrato incassi di 12,5 milioni di euro per la gara in casa dell’Inter e 10,4 milioni di euro per quella in casa del Milan, superando ogni altra partita di campionato. In Serie A il record è della sfida d’andata di questa stagione con 7,6 milioni.

- Il Milan quest'anno ha vinto il derby del fatturato contro l'Inter: la società rossonera è la prima squadra italiana secondo il Deloitte Football Money League 2025, con 397,6 milioni di euro (e si piazza in tredicesima posizione assoluta), mentre l'Inter segue subito dietro con con 391 milioni (Juve 16° a 356 mln)

- Il primo derby tra Milan e Inter si giocò il 10 gennaio 1909 e vide il successo dei rossoneri per 3-2. La vendetta nerazzurra arrivò nel match successivo con uno 0-5 del 6 febbraio 1910. A proposito di vittorie larghe, indimenticabile per i tifosi del Diavolo il 6-0 (in casa Inter) dell'11 maggio 2001 con Cesare Maldini sulla panchina rossonera. Il pareggio con più gol risale 1949: finì 4-4. Rocambolesco proprio quell'anno il 6-5 per l'Inter che rimontò da 4-1 sotto grazie a Nyers, Amadei e Benito Lorenzi dando un duro colpo ai cugini guidati da Nordahl e Liedholm

- Il derby di Milano ha assegnato dei trofei. La Coppa Italia (1976-1977) e in tre della Supercoppa italiana (2011, 2022 e 2024). E' l'unica stracittadina italiana a essersi disputata in competizioni europee, in tre edizioni della UEFA Champions League: semifinale nel 2002-2003, quarti di finale nel 2004-2005 e ancora semifinale nel 2022-2023.

- Il capocannoniere del derby di Milano è Shevchenko con 14 gol, davanti a Giuseppe Meazza con 13 (12 nerazzurri e 1 rossonero) e il duo Nordhal-Nyers a quota 11. In top-5, Enrico Candiani e Zlatan Ibrahimovic a 10. Tra i giocatori in attività il primo è Lautaro Martinez che ha siglato 9 reti giocando con la maglia dell'Inter contro il Milan.

- Paolo Maldini guida la graduatoria per derby giocati: 56 per la leggenda del Milan. Seguono Javier Zanetti (47) e Beppe Bergomi (44), davanti a Billy Costacurta (43) e Gianni Rivera (42). In top-10, Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola e Giuseppe Mezza (40) appena avanti a Franco Baresi (39) e Mauro Tassotti (35).

- Sérgio Conceição ha giocato con l'Inter (41 presenze in Serie A tra il 2001 e il 2003) e potrebbe il secondo allenatore del Milan negli ultimi 35 anni a vincere i primi due derby di Milano contro i nerazzurri considerando tutte le competizioni, dopo Massimiliano Allegri tra 2010 e 2011.