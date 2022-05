Milan-Inter, Nextdoor va in gol con la volata scudetto

Milan-Inter, la app per vicini di casa lancia una call to action sulla piattaformaper radunare i supporter nei bar di quartiere

Il campionato di calcio di Serie A sta per volgere al termine, in una volata finale che terrà gli appassionati incollati agli schermi fino agli ultimi 90 minuti. Quest’anno è stata Milano la città regina del campionato, con Inter e Milan sempre appaiate in testa alla classifica nel corso della stagione. Dopo una lunga attesa, i tifosi delle due squadre sono tornati a vivere l’atmosfera delle grandi sfide del passato, capaci di elevare quella meneghina tra le rivalità più iconiche del calcio italiano e internazionale.

Una rivalità che si è sempre contraddistinta per il grande rispetto tra le due tifoserie, divise dai colori, ma unite dalla stessa passione per la propria squadra del cuore. Per questo Nextdoor, la prima e più utilizzata app per vicini di casa, ha deciso di lanciare una call to action sulla sua piattaforma, invitando i tifosi delle due squadre a incontrarsi nei bar di quartiere per vivere insieme la volata finale.

“A Nextdoor pensiamo che lo sport ha da sempre ricoperto un ruolo sociale fondamentale, una passione capace di abbattere barriere e unire le persone superando differenze politiche, economiche o sociali” - ha commentato Andrea Tessari, City manager for Milan at Nextdoor. “Con questa iniziativa speriamo che i tifosi di Inter e Milan nei 500 quartieri Nextdoor possano tornare a condividere un momento storico per la città, vivendo una giornata all’insegna dei valori più sani che lo sport promuove. Indipendentemente dal risultato, quella di domenica 22 maggio sarà una data che entrerà nella memoria collettiva dei milanesi e ci auguriamo che in molti possano gioire e condividere il momento con i propri vicini”.

