Milan-Inter Supercoppa dove vederla: tv e streaming. Rai? Mediaset? Sky? Le news

Supercoppa Italiana Milan-Inter dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita. Si gioca al King Fahd International Stadium di Riad, con calcio d'inizio alle ore 20 (italiane). Arbitro della partita Fabio Maresca della sezione di Napoli, assistenti Alassio e Baccini con Chiffi quarto uomo e Lo Cicero come riserva. Al Var ci sarà Di Paolo, assistito da Abisso

Milan-Inter tv e streaming: dove vedere il derby di Supercoppa Italiana

Milan-Inter: il derby di Milano questa volta vale una Supercoppa Italiana. I campioni d'Italia rossoneri contro i detentori della Coppa Italia nerazzurri si sfidano a Riyad. Stefano Pioli vs Simone Inzaghi: chi solleverà il trofeo? I tifosi lo scopriranno nella serata di mercoledì 18 gennaio (calcio d'inizio alle 20). Milan-Inter tv e streaming: dove vedere il derby di Supercoppa, la guida con tutte le info e news.

Milan-Inter tv su Canale 5

Milan-Inter in tv sarà trasmesso in diretta su Canale 5 dalle 20 in esclusiva dallo stadio dell’Università Re Sa'ud di Riyad (Arabia Saudita). L'ammiraglia delle reti Mediaset racconterà il derby che vale una Supercoppa Italiana (giunta alla 35° edizione).

Milan-Inter streaming su Mediaset

Milan-Inter in streaming? Diretta sempre dalle 20 su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it per la Supercoppa Italia detenuta proprio dall'Inter che un anno fa sconfisse a San Siro la Juventus 2-1 ai supplementari (25' McKennie, 35' rig. Lautaro, 121' Sanchez).



Milan-Inter telecronaca del derby di Supercoppa

Milan-Inter sarà raccontato su Canale 5, Mediaset Inifnity e Sportmediaset con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Milan-Inter pre e post partita del derby dove vederli

Il pre-partita del derby di Supercoppa italiana tra Milan e Inter prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri. Su Canale 5 il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola con Graziano Cesari.

Milan-Inter probabili formazioni

Qui Milan. Dubbio Saelemaekers-Messias e Kjaer-Kalulu per Stefano Pioli che recupera Tonali titolare (dopo la squalifica in campionato) e Rebic per la panchina. In attacco Giroud e Rafael Leao, con Origi (tornato a Lecce dopo l'infortunio riportato a dicembre) che potrebbe avere spazio a partita in corso. Qui Inter. Darmian-Dumfries e Acerbi-De Vrij i ballottaggi di Simone Inzaghi con Brozovic e Lukaku che dovrebbero partire dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer (Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi