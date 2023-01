Milan-Inter tv e streaming: dove vedere la Supercoppa Italiana e le news

Milan-Inter tv e streaming: dove vedere il derby di Supercoppa Italiana

Milan-Inter: il derby di Milano questa volta vale una Supercoppa Italiana. I campioni d'Italia rossoneri contro i detentori della Coppa Italia nerazzurri si sfidano a Riyad. Stefano Pioli vs Simone Inzaghi: chi solleverà il trofeo? I tifosi lo scopriranno nella serata di mercoledì 18 gennaio (calcio d'inizio alle 20). Milan-Inter tv e streaming: dove vedere il derby di Supercoppa, la guida con tutte le info e news.

Milan-Inter tv su Canale 5

Milan-Inter in tv sarà trasmesso in diretta su Canale 5 dalle 20 in esclusiva dallo stadio dell’Università Re Sa'ud di Riyad (Arabia Saudita). L'ammiraglia delle reti Mediaset racconterà il derby che vale una Supercoppa Italiana (giunta alla 35° edizione).

Milan-Inter streaming su Mediaset

Milan-Inter in streaming? Diretta sempre dalle 20 su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it per la Supercoppa Italia detenuta proprio dall'Inter che un anno fa sconfisse a San Siro la Juventus 2-1 ai supplementari (25' McKennie, 35' rig. Lautaro, 121' Sanchez).



Milan-Inter telecronaca del derby di Supercoppa

Milan-Inter sarà raccontato su Canale 5, Mediaset Inifnity e Sportmediaset con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Milan-Inter pre e post partita del derby dove vederli

Il pre-partita del derby di Supercoppa italiana tra Milan e Inter prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri. Su Canale 5 il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola con Graziano Cesari.

Milan-Inter probabili formazioni

Qui Milan. Dubbio Saelemaekers-Messias e Kjaer-Kalulu per Stefano Pioli che recupera Tonali titolare (dopo la squalifica in campionato) e Rebic per la panchina. In attacco Giroud e Rafael Leao, con Origi (tornato a Lecce dopo l'infortunio riportato a dicembre) che potrebbe avere spazio a partita in corso. Qui Inter. Darmian-Dumfries e Acerbi-De Vrij i ballottaggi di Simone Inzaghi con Brozovic e Lukaku che dovrebbero partire dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer (Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi