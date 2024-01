Milan, Jovic-Theo super. Leao gol e applausi. Il 18enne Jimenez incanta San Siro

Coppa Italia, Milan batte Cagliari 4-1 e va ai quarti: assist di Theo e doppietta Jovic

Milan vola ai quarti di finale di Coppa Italia (dove affronterà la prossima settimana la vincente di Atalanta-Sassuolo): finisce 4-1 il match con il Cagliari a San Siro (davanti a quasi 60mila spettatori). Dopo aver fallito un'occasione nei primi minuti del match (solo davanti al portiere ben smarcato da una ottima giocata di Adli), Luka Jovic illumina la notte rossonera mettendo a segno una doppietta, segnando al 28' e al 42', entrambe le volte su assist di Theo Hernandez. Al 50' Traore sigla il 3-0 con un tiro che non viene trattenuto da Radunovic. Azzi realizza il gol della bandiera per il Cagliari all'88', mentre al 91' la quarta rete di Leao chiude la partita che porta ai quarti i rossoneri.

Pioli: "Si vede che la scuola Milan lavora bene"

"Non siamo andati oltre le aspettative, perché quando prepari la partita e sai di avere una squadra all’altezza speri di fare la prova migliore possibile - le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 4-1 del Milan contro il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia -. Siamo partiti un po’ lenti, c’erano tanti giovani ed è normale che ci sia dell’emozione. Si vede che la scuola Milan lavora bene e lo si vede soprattutto nell’atteggiamento di questi ragazzi. Stanno dimostrando di starci e di poterci stare bene. Non saranno più opzioni solo per le emergenze, ma anche per fare dei cambi. Hanno la mentalità giusta per partite del genere".

"Stiamo vivendo un momento particolare per gli infortuni - sottolinea l'allenatore del Milan - Stasera dovevamo mettere in campo una squadra equilibrata e vogliosa di vincere, ma anche preservare quelli che hanno giocato di più. Il campionato e l’Europa League sono il nostro obiettivo perché danno la possibilità di giocare la Champions League, ma faremo di tutto anche per andare avanti in Coppa Italia".

Simic, Traorè e un super Jimenez: i giovani del Milan incantano col Cagliari

Per il match contro il Cagliari, Pioli ha fatto molto turnover, dando spazio anche a giocatori della Primavera. Molto bene Jan-Carlo Simic in mezzo alla difesa (gioca in sicurezza il 18enne serbo che contro il Monza aveva segnato il suo primo gol in serie A). Super il classe 2005 spagnolo Alex Jimenez schierato come terzino sinistro che mette in mostra una prova di talento a tutta fascia: tecnica e personalità, corre e salta l'uomo quando lo punta, per questo ragazzo arrivato in prestito dal Real Madrid (con riscatto per il Milan e controriscatto blanco). Senza dimenticare il 19enne esterno d'attacco ivoriano Chakà Traorè (esordio da titolare con gol). La risposta dei giovani e di tutta la squadra è stata ottima. "Ho fatto delle scelte lucide per il nostro momento e per come ho visto i ragazzi. La priorità era preservare certi giocatori: Loftus-Cheek e Bartesaghi hanno avuto la febbre, Kjaer non può giocare tre partite di fila, Leao arrivava da un infortunio. I ragazzi hanno dimostrato di meritare questa chance", spiega il mister rossonero.

Chaka Traoré (foto Lapresse)



Milan, Jovic stende il Cagliari. Pioli: "Ha grandissime qualità"

E poi c'è Luka Jovic: l'attaccante serbo ha confermo la crescita mostrata nelle ultime settimane, con un'altra prova di livello suggellata dalla doppietta che ha steso il Cagliari (sono 5 gol nelle ultime 7 partite). "Io continuo a credere che Jovic abbia della grandissime qualità. Ha le qualità per essere un grande calciatore. Adesso sta bene, dopo essere arrivato non al massimo in estate. È un giocatore che ha qualità sia nel gioco di sponda sia dentro l’area di rigore. Deve avere grandi ambizioni proprio perché ha queste grandi qualità", spiega Stefano Pioli.

Milan, Pioli: "A Leao hanno fatto molto piacere i cori dopo i fischi di sabato"

Cori per Rafael Leao da parte della Curva rossonera, dopo qualche fischio ingeneroso (dai settori rosso e verde) sabato scorso contro il Sassuolo. Il portoghese è entrato negli ultimi venti minuti e ha segnato il gol del 4-1, tra gli applausi di San Siro. "I nostri tifosi si contraddistinguono sempre nei momenti delicati e difficili. Hanno dimostrato sensibilità verso un giocatore che forse era stato fischiato sabato, l'aspetto mentale è molto importante... A Rafa ha fatto molto piacere", sottolinea Pioli in sala stampa.

Milan, Pioli: Pulisic mi piacerebbe molto trequartista

Prove di 4-2-3-1 con Leao, Pulisic e Chukwueze nel finale? "C'era anche all'inizio, noi variamo molto. Pulisic mi piacerebbe molto trequartista, è un giocatore molto intelligente. Adesso però la partenza di Chukwueze ci chiude una soluzione in più, però vedremo"

Milan, Chaka Traorè: "Che emozione il gol, non ci credo ancora"

"Volevo fare questo gol da tanto tempo. Sono contento per la vittoria e per la prestazione. Il mister ci ha dato fiducia. E' un'emozione incredibile, non so cosa dire", le parole di Chaka Traorè ai microfoni di Mediaset. Sui compagni di squadra esperti sottolinea: "Ci sono tanti campioni come Leao, Maignan e Giroud, noi dobbiamo ascoltare i loro consigli". Per il 19enne attaccante esterno rossonero una serata emozionante: "Io volevo dare il massimo e dare una mano alla squadra. Poi è arrivato il gol... Non ci credo ancora".

MILAN-CAGLIARI 4-1

Marcatori: 29', 42' Jovic, 50' Traorè, 88' Azzi, 91' Leao

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria (dal 61' Florenzi), Simić, Hernández, Jiménez (dal 80' Bartesaghi); Adli, Reijnders (dal 80' Zeroli); Chukwueze, Romero (dal 70' Pulisic) Traorè (dal 70' Leao); Jović. A disp.: Maignan, Nava; Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek; Giroud. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo (dal 72' Zappa), Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto (dal 63' Azzi); Mancosu (dal 72' Sulemana); Petagna (dal 63' Pereiro), Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Capradossi, Goldaniga; Viola; Oristanio. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Ammoniti: Di Pardo, Deiola, Azzi

Recupero: 1' pt, 3' st