Milan, Leao ko: lesione muscolare. Pioli allarme: solo Ibrahimovic in attacco

Milan, Rafael Leao: lesione muscolare

Lesione muscolare: la sentenza degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo l'infortunio riportato nel corso della partita Milan-Salernitana di sabato (vinta 2-0 e che ha riportato il primato in classifica ai rossoneri, scavalcando il Napoli: battuto in casa dall'Atalanta). L'attaccante portoghese salterà dunque la sfida di Champions League con il Liverpool. Il timore è che resti fermo fino al 2022: a rischio la trasferta di Udine, ma anche il big match di san Siro contro il Napoli (domenica 19 dicembre) e l'infrasettimanale pre-natalizia a Empoli (22 dicembre).

Milan, Ibrahimovic e Messias per l'attacco di Pioli. Ma Giroud...

Si vedrà nei prossimi giorni, ma intanto Stefano Pioli ha a disposizione come unico attaccante Zlatan Ibrahimovic, oltre a Messias (che però è più un esterno d'attacco, ma può giocare seconda punta) ed eventualmente Daniel Maldini (in gol nella vittoria di inizio stagione a La Spezia).

Out come noto anche Ante Rebic (dovrebbe tornare a inizio 2022) e Pietro Pellegri che si è fermato come Leao nel match contro la Salernitana per una lesione al muscolo lungo adduttore destro (un nuovo controllo è previsto fra una decina di giorni).

Una speranza la porta Olivier Giroud: l'attaccante francese si era infortunato per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra durante Atletico Madrid-Milan. Sta guarendo e chissà che a sorpresa non possa tornare a disposizione prima della fine del 2021 (con Napoli o Empoli).