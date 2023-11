Milan, ma non solo: Jacopo Galvani va in gol con "Noi e Mr. Brown"

Jacopo Galvani, dal Milan a... "Noi e Mr. Brown"

Apprezzato giornalista sportivo, opinionista in televisione (su Telenova) ed esperto del Milan. Ma non solo. Jacopo Galvani è anche scrittore e lancia in queste ore il suo nuovo romanzo. Ecco "Noi e Mr. Brown" (con tanto di splendida copertuna a cura del fumettista Claudio Sciarrone).

La trama del libro di Jacopo? E' presto detto. Un ragazzino di città che non ha voglia di alzarsi dal letto. Non ha voglia di andare a trovare il nonno nel paesino natale del padre. Nella sua testa esistono solamente i social, e la priorità è la prima di un film di supereroi. Quel viaggio forzato gli cambierà la vita, e scoprirà anche lui l’importanza di James Brown nella sua famiglia.

Come acquistare il libro? Basta andare sul sito di Edizioni Dialoghi e scegliere l'opzione preferita: consegna a domicilio (con spedizione gratuita) oppure, come viene spiegato "preordina Noi e Mr. Brown, potrai ritirarlo comodamente nella tua città con la dedica personalizzata dell'autore". Ma attenzione: le copie in preordine fanno parte di una tiratura limitata ed esclusiva di soli 100 esemplari.