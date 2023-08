Monza-Milan 6-7 ai rigori: il primo Trofeo Silvio Berlusconi ai rossoneri

Trofeo Berlusconi, vince il Milan sul Monza 7-6 ai rigori

E' il Milan di Stefano Pioli ad aggiudicarsi il primo Trofeo Silvio Berlusconi. I rossoneri si sono imposti 7-6 dopo i calci di rigore, all'U Power Stadium di Monza, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 grazie ai gol di Pulisic al 29' e di Colpani al 32'. Di Birindelli l'errore decisivo dal dischetto con la palla che si stampa sulla traversa dopo che erano stati segnati tutti i penalty.

Trofeo Berlusconi al Milan: lampi di classe Pulisic e Reijnders. Leao non incide

Il Milan si aggiudica il primo trofeo "Silvio Berlusconi". All'U-Power Stadium di Monza i rossoneri si sono imposti 6-7 (1-1 il risultato al 90') contro i padroni di casa, decisivo l'errore dal dischetto di Birindelli: tante indicazioni per Pioli e Palladino, i due tecnici hanno avuto la possibilità di provare i nuovi acquisti arrivati dal mercato estivo. Sprazzi da Pulisic, in gol nella prima frazione, lampi di classe di Reijnders, mentre Loftus-Cheek è in cerca della migliore condizione, ma lascia intravedere buone cose. Non incide invece Leao, poco 'cattivo' in zona gol. Il match tra Monza e Milan è stato un vero e proprio antipasto di Serie A. Ritmi alti e tante occasioni da gol, la sfida si è accesa sin dai primi minuti: Davide Bettella è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di una distorsione alla caviglia, al suo posto è entrato Danilo D'Ambrosio, al debutto con la maglia biancorossa. Il risultato si è sbloccato al 29' del primo tempo: prima Pulisic si è fatto parare il rigore da Di Gregorio, poi lo stesso statunitense ha ribadito in rete. Tre minuti più tardi è arrivato il pareggio di Colpani, il centrocampista dell'Atalanta è stato abile ad inserirsi sul suggerimento in profondità di Carlos Augusto.

Marta Fascina (foto Lapresse)



Nel finale di primo tempo il Milan ha sfiorato la rete del vantaggio prima con Loftus-Cheek - tra i più propositivi in casa rossonera -, poi con Leao. Il portoghese nella ripresa si è reso protagonista di un momento di nervosismo con Roberto Gagliardini, i due sono stati entrambi ammoniti dal direttore di gara. Col passare dei minuti i ritmi sono calati, soltanto Caprari ha cercato di impensierire Maignan con un diagonale dal limite respinto dal portiere francese. La gara si è decisa ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi regolamentari: i primi dieci sono stati trasformati, decisivo l'errore di Birindelli, l'esterno biancorosso ha colpito la traversa.Prima del calcio d'inizio c'è stata parecchia emozione sugli spalti nel ricordo di Silvio Berlusconi: in campo l'esibizione de Il Volo, poi lo scambio di maglie tra l'ad biancorosso Adriano Galliani e il presidente rossonero Paolo Scaroni.Tra pochi giorni l'esordio in campionato: sabato 19 il Monza giocherà a San Siro contro l'Inter mentre lunedì 21 il Milan sfiderà il Bologna al Dall'Ara.

Trofeo Berlusconi, la famiglia premia Milan e Monza. Pier Silvio: "Per mio padre se il calcio era una passione, il Milan e il Monza erano una questione di cuore"

La famiglia Berlusconi è scesa sul campo dell'U-Power Stadium di Monza per le premiazioni di Monza e Milan, le due squadre che si sono affrontate nel Trofeo Silvio Berlusconi. Ad intervenire il figlio Piersilvio, il quale ha voluto ricordare il padre, presidente di entrambi i club: "Grazie da parte mia e da parte di tutta la mia famiglia. Per mio padre il calcio è sempre stata una grandissima passione, sono sicuro che lui sarebbe stato molto felice. Se il calcio era una passione, il Milan e il Monza erano una questione di cuore, una questione d'amore. Lui è felice perché il suo cuore è qui insieme a tutti noi. Lo sport per mio padre oltre ad essere una passione era lo specchio della vita, lui vedeva i valori più importanti: l'impegno, la lealtà, ma più di tutti il rispetto. Se volete fargli un regalo, portatelo sempre tutti avanti", ha dichiarato.

Adriano Galliani e Paolo Scaroni (foto Lapresse)



Trofeo Berlusconi, Pier Silvio 'affetto per mio padre ci emoziona'

"Per noi è una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l'affetto della gente è una delle sensazioni più belle". Sono state le parole di Pier Silvio Berlusconi, ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Monza-Milan, per il primo trofeo Silvio Berlusconi. "Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell'umanità e dell'amore che ha dato allo sport all'Italia e agli italiani". Presente sugli spalti dell'U-Power Stadium anche Marta Fascina.

Pier Silvio Berlusconi (foto Lapresse)



"Sto provando un'emozione fortissima. Silvio Berlusconi è stato una guida, un maestro, per 44 anni. Qualcosa di indimenticabile. E' la storia del Milan, è la storia del Monza. Ha portato il Milan in cima al mondo, ha portato il Monza in serie A. Un applauso al nostro presidente", ha aggiunto Adriano Galliani, vicepresidente vicario e ad del Monza.

MONZA-MILAN 6-7 dcr (1-1 al 90')

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Bettella (19' D'Ambrosio), A. Carboni (22' st Marì), Caldirola; Ciurria (40' st Birindelli), Pessina, Gagliardini (40' st Machin), Carlos Augusto (45' st F. Carboni); Colpani (34' st V. Carboni); Mota (11' st Caprari), Maric (11' st Petagna). A disp.: Lamanna, Gori, Pedro Pereira, Bondo, Kyriakopoulos, Cittadini, S. Vignato. All.: Palladino.

Christian Pusilic (foto Lapresse)



Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez (34' st Bartesaghi); Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic (34' st Chukwueze), Giroud (34' st Colombo), Leao (34' st Okafor). A disp.: Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 29' Pulisic (Mi), 32' Colpani (Mo)

Ammoniti: Gagliardini (Mo); Reijnders, Leao, Hernandez (Mi)

Espulsi: nessuno Note: 29' Di Gregorio (Mo) para un rigore a Pulisic (Mi)

SERIE DI RIGORI Monza: Petagna gol, Caprari gol, Machin gol, F. Carboni gol, Pessina gol, Birindelli traversa Milan: Reijnders gol, Okafor gol, Tomori gol, Loftus-Cheek gol, Colombo gol, Thiaw gol