Adele dimagrita ancora: troppo magra. Irriconoscibile all’Oscar Party. FOTO

Le prime foto di Adele dopo il drastico dimagrimento avevano preoccupato molti fan. Adesso è ancora più magra. All'Oscar Party organizzato da Beyoncè e da Jay-Z era irriconoscibile.

Adele è dimagrita ancora: magrissima all'Oscar Party 2020 organizzato da Beyoncè. "Irriconoscibile"

Adele è una delle artiste più chiacchierate degli Oscar 2020. Della sua incredibile perdita di peso, oltre 30 chili, hanno parlato tutti. Al Party post Oscar organizzato da Beyoncè qualcuno non l’ha riconosciuta.

Il suo look animalier e il make up accentuato hanno stupito tutti.

Adele troppo magra, la presentatrice: “Non l’ho riconosciuta”. ADELE NEWS

L’outfit e il make-up sfoggiati da Adele al party organizzato da Beyoncè e Jay-Z hanno stupito tutti. Con un look animalier e un trucco pesante e acceso, la cantante non è passata inosservata. In molti però hanno fatto fatica a riconoscerla.

Fra questi la presentatrice polacca Kinga Rusin. “Alla festa di Beyoncé e Jay Z di ieri ho parlato con Adele di … scarpe” ha affermato la conduttrice. “Ho intrapreso una conversazione con lei sui miei tacchi alti. Onestamente, non l’ho riconosciuta perché ora è magrissima! Abbiamo parlato ridendo finché non ha detto il suo nome…”.

Il selfie pubblicato dalla Rusin mostra un’Adele diversa, quasi irriconoscibile.

Adele dimagrita: è contenta o no della sua forma fisica?

Le prime foto di Adele dopo il drastico dimagrimento avevano fatto il giro del web qualche mese fa. Molti fan erano preoccupati per la sua salute. Ritenevano inoltre che la cantante non fosse contenta del risultato raggiunto.

Dagli ultimi scatti sembra però che la star sia soddisfatta ed orgogliosa del proprio fisico. Lo dimostra il look scelto, decisamente strong, con cui ha attirato gli sguardi di tutti. La stessa Kinga Rusin l’ha descritta come serena e socievole.

All’afterparty organizzato da Beyoncè e Jay-Z erano presenti altre star fra le quali Bradley Cooper, Jessica Alba, Rihanna, Charlize Theron.