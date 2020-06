Ascolti tv, Emma saluta Maria De Filippi: a X Factor 2020 su Sky. E con lei..

Ascolti tv, Emma Marrone saluta Maria De Filippi: a XFactor 2020 su Sky

Emma Marrone sarà uno dei giudici di X Factor 2020, che dovrebbe partire a settembre. La notizia non è ancora ufficiale, ma le voci sono sempre più forti. Aspettando la puntata di Epcc Live (su Sky Uno) di martedì 9 giugno, in cui Alessandro Cattelan ufficializzerà i nomi dei nuovi giudici del talent show di Sky, arriva intanto l'indiscrezione di Davide Maggio. “Ad X Factor 2020 ci sarà una sola donna. Ad accomodarsi nella giuria del talent show di SkyUno sarà Emma Marrone“. La cantante non ha confermato, ma sul suo profilo Instagram ha lasciato un indizio che sembra portare proprio a X Factor: “Prove tecniche di ripartenza”, ha scritto con la foto di cuffie e microfono...

X factor 2020, Emma Marrone e poi... Manuel Agnelli e Mika?

Non solo Emma Marrone: trattative in corso anche con Neffa e per il ritorno di Manuel Agnelli. “La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Resta forte l’ipotesi un ritorno in giuria di Manuel Agnelli”, aveva raccontato qualche settimane fa Dagospia. Il puzzle di sta componendo. E attenzioni al possibile rientro più clamoroso: sempre secondo Davide Maggio si tratterebbe nientemenoché di Mika.