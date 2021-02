Atalanta-Real Madrid tv. Canale 5? Sky? Dove vedere la Dea in Champions League

Atalanta-Real Madrid ci siamo. I blancos di Zidane arrivano a Bergamo per sfidare la Dea di Gasperini nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 24 febbraio alle 21. E' la prima volta che le due squadre si affrontano in Europa. Gasp sogna una nuova impresa, l'anno scorso la sua squadra arrivò ai quarti e sfiorò l'impresa con il Psg di Mbappè e Neymar. I padroni di casa dovranno rinunciare ad Hateboer (microfrattura al piede rischio operazione). Davanti potrebbero giocare Zapata e Muriel. Ecco una guida veloce per seguire Atalanta-Real Madrid in tv e streaming.

Atalanta-Real Madrid tv su Canale 5?

Atalanta-Real Madrid in tv su Canale 5? Niente da fare. Per questa sfida non è prevista la diretta in chiaro.

Atalanta-Real Madrid tv su Sky

Atalanta-Real Madrid andrà in diretta tv su Sky per la precisione su Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento Daniele Adani (a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi).

Atalanta-Real Madrid streaming

Atalanta-Real Madrid in streaming sarà mandato in diretta su Sky Go, il servizio per gli abbonati Sky (app scaricabile su tablet, smartphone e pc) e su Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione di Sky con abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

Atalanta-Real Madrid Radio

Atalanta-Real Madrid sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 alle 21 con la cronaca di Massimo Barchiesi e il commento tecnico di Fulvio Collovati.

ATALANTA-REAL MADRID PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Vinicius Junior.