Coronavirus, Mika messaggio all'Italia: “Tenete duro, vi sono vicino". VIDEO

Coronavirus, Mika messaggio all'Italia: “Tenete duro, vi sono vicino"

Mika manda un messaggio di vicinanza all'Italia che sta vivendo l'emergenza Coronavirus. Il cantante si unisce agli artisti che invitano gli italiani a seguire le regole del nuovo decreto legge e restare a casa il più possibile per limitare i casi di contagio da coronavirus. "Buonasera da casa a Londra. Voglio mandare un messaggio a tutti miei fan e i miei amici in Italia. Milano, Lombardia e Italia tutta. Cerchiamo di stare uniti anche nella lontananza. Questo messaggio è il mio modo per dirvi che vi sono vicino. X #italia ❤️", scrive su Instagram. Ecco il videomessaggio.