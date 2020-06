Francesca Fialdini, nuovo programma su Rai Storia: "E' l'Italia bellezza"

Francesca Fialdini su Rai Storia con "E' l'Italia bellezza"

Un viaggio in Italia con Francesca Fialdini, alla scoperta di alcune delle meraviglie artistiche, paesaggistiche e culturali della nostra penisola, raggiungibili e visitabili questa estate. “E’ l’Italia, Bellezza”: otto appuntamenti da un’ora in onda da lunedì 15 giugno alle 21.10 su Rai Storia per rilanciare la bellezza del nostro Paese, stimolando il turismo di prossimità, e per continuare il sostegno di Rai Cultura alla valorizzazione dei beni culturali.

Nella prima puntata, Francesca Fialdini comincia dalla Valle d’Aosta seguendo le tappe di un'antica strada consolare costruita ai tempi dei Romani, la Via delle Gallie, per raggiungere il Piemonte e visitare alcune delle maestose residenze di Casa Savoia, dove le teste coronate si concedevano sontuosi momenti di ozio. Si arriva, infine, sulla costa della Liguria per ammirare uno dei paesaggi più straordinari del mondo: le Cinque Terre, eccezionale sintesi tra natura e intervento sapiente dell'uomo.

"E' l'Italia, Bellezza" è una produzione Rai Cultura in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.