Ludovica Pagani sulle orme di Diletta Leotta... anche a Radio 105

Ludovica Pagani nuova Diletta Leotta? Sono in tanti che la paragonano alla bravissima conduttrice di Dazn. "Onorata del paragone. Mi piace come conduce", disse nel corso di un'intervista ad Affaritaliani.it qualche mese la web influencer (da oltre 2 milioni e mezzo di followers) e presentatrice tv.

LUDOVICA PAGANI ENTRA NELLA SQUADRA DI RADIO 105

E ora le due si ritrovano insieme a Radio 105 (dove Diletta conduce da anni 105 Take Away). Infatti dall'11 luglio Ludovica Pagani entrerà infatti ufficialmente a far parte della squadra e l'appuntamento è con 105 Week End il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

"Sono felice ed emozionata di essere entrata a far parte del team di Radio 105, una squadra affiatata e con un'energia contagiosa! Per me è un sogno che si avvera, un'occasione unica per intrattenere il pubblico e per mettermi alla prova. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura!" ha spiegato.

I temi affrontati durante le dirette spazieranno dalla musica alle vacanze degli italiani, dal gossip alle notizie rilevanti di cui si parla nel nostro Paese, dalla moda alle ultime tendenze di lifestyle e molte altre tematiche ancora.

Ludovica Pagani è diventata negli anni un punto di riferimento per le giovani generazioni. Classe 1995, nel 2016 inizia la sua attività di influencer: ad oggi conta oltre 2,5 milioni di fan su Instagram. Ha condotto una web serie “We love shopping” e ha co-condotto Milanow, programma trasmesso da Telelombardia. Nel 2017 co-conduce il programma sportivo “Gokarty” su Sport Italia. Nello stesso anno è stata più volte inviata nel programma “Quelli che il Calcio” (Rai2).

LUDOVICA PAGANI



Nel maggio 2018 nasce il suo canale YouTube che vanta oltre 40 milioni di visualizzazioni con 250.000 iscritti. Sempre nel 2018 esce il suo primo libro, “Semplicemente Ludovica”, edito Mondadori. Nel 2019 ha preso parte ad una fiction per Rai “Riccione” ed ad una serie tv su MTV “Involontaria”.

Nel mese di novembre è uscito il suo calendario venduto in allegato a Chi e Tv Sorrisi e Canzoni.

Durante lockdown ha presentato il programma su Sportitalia “Fuori dal Balcone” con interviste a personaggi sportivi e dello spettacolo.