Maneskin? No, Colapesce-Di Martino e Madame re di Spotify dopo Sanremo 2021

Colapesce-Di Martino, Musica Leggerissima domina su Spotify

I Maneskin hanno fatto la 'rivoluzione' vincendo il Festival di Sanremo 2021, ma le classifiche di Spotify, a una settimana dalla fine della kermesse canora incoronano il duo Colapesce-Di Martino con la loro "Musica leggerissima", brano virale sui social e primo in tutte le classifiche specializzate; a cantarlo due dei principali protagonisti della scena indie siciliana, per loro oltre 800mila ascolti.

Madame davanti ai Maneskin sul podio Spotify dopo Sanremo 2021

Al secondo posto si piazza Madame con "Voce". La 19enne di Francesca Calearo, dopo aver mostrato il suo grande talento al debutto sul palco dell'Ariston, festeggia il successo di pubblico con 678mila stream.

I Maneskin chiudono il podio: la loro "Zitti e buoni", che su Spotify ha conquistato 650mila ascolti che li portano al terzo posto.

Fiorello, Amadeus, Maneskin (Lapresse)



Fedez-Michielin, Irama e... la top 10 Spotify

Medaglia di legno con centomila stream in meno per la coppia formata dall'ex vincitrice di X-Factor Francesca Michielin e l'ex giudice di X-Factor Fedez con "Chiamami per nome" (canzone che ha chiuso al secondo posto il Festival di Sanremo 2021). Chiude la top 5 con 481mila gli ascolti "La genesi del tuo colore" di Irama, unico cantante rimasto in gara al Festival senza esibirsi mai dal vivo a causa di un caso di Covid, riscontrato, a poche ore dall'inizio del festival, nel suo staff.

Sesta posizione occupata dai Coma_Cose, altri debuttanti sul palco dell'Ariston: la canzone si intitola "Fiamme negli occhi". 345mila ascolti e settimo posto per il vincitore del premio Mia Martini, il rapper torinese Willie Peyote, anche lui protagonista della scena indie italiana, debuttante al festival di Sanremo con il brano "Mai dire mai (La locura)", che riprende l'indimenticabile monologo di Valerio Aprea nella terza stagione della serie cult "Boris". L'unica canzone in chart non presente nella playlist di Sanremo 2021 la troviamo in ottava posizione: e' "La canzone nostra", ballad rap firmata dal giovanissimo BLANCO in featuring con Salmo e prodotta da MACE, nelle ultime settimane sempre al primo posto. Nono posto per il giovane Fasma, romano, l'anno scorso in gara nella sezione Nuove Proposte del festival, quest'anno promosso tra i big: la canzone si intitola "Parlami". Chiude la top ten l'ex "Amici di Maria De Filippi" Annalisa con "Dieci".