METEO CALDO: ANTICICLONE DELLE AZZORRE SULL'ITALIA. PREVISIONI METEO

Arriva il caldo sull'Italia. Le previsioni meteo sono chiare. In queste ore un campo di alta pressione proveniente dall’oceano atlantico sta avanzando rapidamente verso l’Italia ricevendo contributi anche dal continente africano. Il tempo tenderà a migliorare e le temperature a salire sopra la media di 7°C. Il team del sito ilmeteo.it avvisa che fino a venerdì le temperature subiranno un incremento di non poco conto.

PREVISIONI METEO, FASE CALDA IN ARRIVO: PUNTE DI 27°C SULL’ITALIA Rapida espansione dell’anticiclone delle Azzorre con contributi sub-tropicali

Per quanto riguarda il Nord le previsioni meteo fanno sapere che la giornata più calda sarà quella di mercoledì con temperature comprese tra 16 e 19°C su gran parte delle regioni (eccetto in Liguria che si fermerà a 13°C circa), per il resto d’Italia invece i termometri saliranno e rimarranno più o meno costanti almeno fino a venerdì prossimo. Al Centro punte di 20-21°C si potranno raggiungere su Marche, Lazio e Toscana, al Sud anche 22°C in Puglia. Le due isole maggiori invece saranno quelle più calde con valori massimi che potranno raggiungere addirittura i 25-27°C nelle zone più interne (specie venerdì).

METEO, NORD CON NUBI E TEMPERATURE GIU' DA VENERDI'

Il team del sito ilmeteo.it comunica che per quanto riguarda invece il tempo il sole sarà prevalente su tutta Italia nella giornata di mercoledì, continuerà a splendere indisturbato al Centro-Sud anche giovedì e venerdì, mentre al Nord si avrà una maggior presenza di nubi che abbasseranno anche le temperature. Tra sabato e domenica invece è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica che riporterà la neve sulle Alpi sopra i 1000 metri e le piogge al Centro-Nord.