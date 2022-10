Milan-Chelsea dove vederla: tv e streaming. Canale 5? Sky? Amazon Prime Video?

Milan-Chelsea dove vederla: tv e streaming

Milan-Chelsea su Canale 5 e non solo. Va di scena a San Siro, martedì 11 ottobre, alle ore 21.00 il match valido per la quarta giornata di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla vittoria contro la Juventus per 2-0 (Diaz voto 9: qui le pagelle), devono vendicare la sconfitta di Londra contro la squadra di Graham Potter della scorsa settimana (3-0) per rilanciare la corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions League. La classifica del girone vede Salisburgo a quota 5, Chelsea e Milan a 4 (blues con confronto diretto e differenza reti migliore) e Dinamo Zagabria a 3. Nell'altro match, i croati ospitano la squadra austriaca. Milan-Chelsea dove vederla: tv e streming, breve guida al match.

Milan-Chelsea tv: Canale 5 e Sky Sport

Milan-Chelsea in tv sarà data in diretta da Canale 5 a partire dalle 21 e anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

Milan-Chelsea streaming

Milan-Chelsea in streaming sarà trasmessa in diretta dalle ore 21: il match di San Siro si potrà vedere su SkyGo, NOW, Infinity+ e sul sito sportmediaset.

Milan-Chelsea telecronista e commento tecnico

Milan-Chelsea sarà raccontata su Canale 5, Infinity+ e sportmediaset con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli. A seguire, sempre su Canale 5, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quarta giornata di Champions. Su Sky gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: in studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della quarta giornata (da Fabio Capello ad Alessandro Costacurta, senza dimenticare Paolo Condò).

Rafael Leao (Lapresse)



Milan-Chelsea probabili formazioni

L'allenatore del Milan, Pioli deve rinunciare ancora Maignan (Tatarusanu confermato in porta), oltre a Calabria e Florenzi a destra e Kjaer al centro della difesa: dubbio Kalulu terzino (con Gabbia in mezzo assieme a Tomori: come con la Juventus) o Dest terzino (con Kalulu di nuovo in mezzo). Tonali e Bennacer in mezzo al campo, con Krunic che dovrebbe prendere il posto da titolare (con la Juventus aveva giocato Pobega), Diaz (ballottaggio con De Ketelaere) e Leao alle spalle dell'unica punta Giroud.

Nel Chelsea Graham Potter mette Aubameyang in attacco, Jorginho a centrocampo e Koulibaly in difesa.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter