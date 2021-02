Milan-Stella Rossa tv e streaming: TV8? Sky? Dove vedere il Milan in Europa League

I rossoneri ai sedicesimi di Europa League dopo il 2-2 di Belgrado: Milan-Stella Rossa tv e streaming: dove vedere la partita.

Milan-Stella Rossa tv: TV8 o Sky? Dove vedere il Milan in Europa League

Milan Stella Rossa ci siamo. Ritorno dei sedicesimi di Europa League per la squadra allenata da Stefano Pioli. Dopo il 2-2 dell'andata a Belgrado (i padroni di casa hanno pareggiato in zona Cesarini) il Milan cerca la qualificazione agli ottavi, dimenticando il derby da incubo perso domenica contro l'Inter (0-3, Lukaku e doppietta di Lautaro Martinez). Mandzukic e Bennacer indisponibili, Ibrahimovic potrebbe partire dalla panchina in vista della prossima settimana che vedrà 3 impegni caldi per i rossoneri: trasferta a Roma domenica, mercoledì a San Siro contro l'Udinese e sul campo del Verona il weekend successivo. Con Zlatan che sarà anhce impegnato a Sanremo... Ecco una breve guida per seguire Milan-Stella Rossa in tv e streaming.

Milan-Stella Rossa tv su TV8

Milan-Stella Rossa Belgrado in tv su TV8. La sfida di San Siro sarà trasmessa in diretta in chiaro a partire dalle 21.

Milan Stella Rossa tv su Sky

Milan-Stella Rossa in tv su Sky? Esattamente. La sfida di San Siro sarà in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro). Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini (Diretta Gol a cura di Federico Zancan).

Milan-Stella Rossa streaming

Milan-Stella Rossa in streaming sarà disponibile sia su SkyGo (abbonati Sky) che su Now Tv e pure sul sito di Tv8 (free) in diretta dalle 21.

Milan-Stella Rossa Radio

Milan-Stella Rossa Belgrado sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 con la cronaca di Cristiano Piccinelli.

Milan-Stella Rossa probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.