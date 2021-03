Non é l'Arena di Massimo Giletti: Scanzi, caos vaccini e.. Anticipazioni

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 28 MARZO ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 28 marzo. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, VACCINAZIONI: CAOS LOMBARDIA

Massimo Giletti e la squadra di Non è l'Arena accenderanno i riflettori sulla Lombardia per fare chiarezza sul caos che ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria Spa, la società della Regione che si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Ospiti del programma di La7 saranno Mario Mazzoleni, ex consigliere di amministrazione di Aria Spa e il giornalista Alessandro Milan.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, VACCINI: CASO TOSCANA E SCANZI

Non è l'Arena di Massimo Giletti andrà in Toscana dove la campagna sui vaccini ha visto polemiche per la bassa percentuale di vaccinati over 80 e per il caso legato alla vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi (leggi anche: Scanzi ad affaritaliani.it: “Il vaccino? Ne avevo diritto, vi spiego perchè”). Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Sandra Amurri e il virologo Fabrizio Pregliasco. In collegamento anche la testimonianza di Ricky Albertosi, una leggenda del calcio italiano, tra gli anziani in attesa del vaccino dalla regione Toscana.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI SU ASTRAZENECA

Non è l'Arena si occuperà anche di AstraZeneca. Tanti gli interrogativi, dalle fasce d’età di chi può utilizzare il vaccino alla decisione che aveva fermato temporaneamente la somministrazione del vaccino. Eil giallo delle 29milioni di dosi trovate nello stabilimento di Anagni. Ospiti di Massimo Giletti: Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa. In studio Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Maria Rita Gismondo e Marc Botenga.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI: COVID, ECONOMIA: PROTESTE RISTORATORI

Le telecamere di “Non è l’Arena” sull’emergenza economica e sociale che sta infiammando le piazze italiane in questi giorni. Tante le categorie di lavoratori che hanno protestato contro le restrizioni e le misure, ritenute insufficienti, messe in campo dal governo. In primis i ristoratori. Massimo Giletti darà loro voce collegandosi in diretta con due città importanti, Milano e Salerno, per mostrare come la protesta unisca inevitabilmente tutto il Paese. Parteciperanno al dibattito Guido Crosetto, Vauro, Alessia Morani, lo chef Giorgio Locatelli e Mauro Guidi.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI, CASAMONICA

Prosegue infine l’inchiesta sui Casamonica. A Non è l'Arena Massimo Giletti ne parlerà con Francesca Fagnani e Nello Trocchia.