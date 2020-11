Non é l'Arena di Massimo Giletti: vaccini, parla Crisanti. Caso Genovese e... ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 29 NOVEMBRE ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 29 novembre. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: FOCUS VACCINI, INTERVISTA ANDREA CRISANTI

Focus vaccini nella puntata di Non è l'Arena. Mentre la Calabria diventa zona arancione e contemporaneamente trova il suo commissario alla sanità con la nomina di Guido Longo, il vaccino anti-Covid sembra essere alle porte. Nella comunità scientifica però forti polemiche hanno suscitato le parole del professor Andrea Crisanti che ha affermato che non si vaccinerà fino a quando i dati di efficacia e sicurezza non saranno messi a disposizione della stessa comunità. Ma è solo questione di trasparenza? Crisanti lo chiarirà in un’intervista a Massimo Giletti.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, CASO GENOVESE

“Non è L’Arena” tornerà sul caso Genovese per rivelare nuove verità sconvolgenti. Lo scopriremo con Daniele Leali. Ospiti: l’avvocato della vittima Saverio Macrì, Nunzia De Girolamo e Luca Telese.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, NUMERI DELLA GESTIONE COVID IN CAMPANIA

Tra i temi centrali della puntata di Non è l'Arena i dati contestati dal presidente De Luca sulla gestione dell’emergenza Covid in Campania e un reportage sugli ospedali modulari campani e il relativo numero di terapie intensive.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, NUOVA INCHIESTA IN SICILIA SULLE TERAPIE INTENSIVE

Inchiesta di Massimo Giletti e la sua squadra sulla Sicilia: la Regione è tornata zona gialla ma qualcosa sui numeri sembra non tornare. Documenti e immagini esclusive di Non è l'Arena racconteranno cosa succede all’ospedale di Pietralia, in provincia di Palermo. Ci sono le terapie intensive? Ospiti: Tommaso Cerno, Alessandra Moretti, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio e Cateno De Luca.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, RITORNO A MEZZOJUSO

Massimo Giletti infine torna a Mezzojuso, dalle sorelle Napoli: tre donne che hanno vinto la loro battaglia non piegandosi alle minacce e intimidazioni della mafia dei pascoli. Il comune in seguito è stato commissariato per rischio di infiltrazioni mafiose. Ospiti: Irene, Anna e Ina Napoli, Nunzia De Girolamo, Rita dalla Chiesa e Giuseppe Spallino.